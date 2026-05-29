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Homem com tornozeleira é detido após tentar arrastar estudante em Miranda

Direção da escola acionou a polícia para realizar a prisão

29 maio 2026 - 10h11Vinicius Costa
Suspeito foi detido e levado para delegaciaSuspeito foi detido e levado para delegacia   (Reprodução/Redes Sociais)

Um homem com tornozeleira eletrônica foi detido na manhã desta quinta-feira (28) após tentar abordar uma estudante perto da Escola Estadual Dona Rosa Pedrossian (EERP).

A ação foi interrompida por familiares da vítima e funcionários do colégio, que seguraram o suspeito até a chegada das autoridades.

Testemunhas relataram que o homem, que aparenta ter menos de 30 anos, tentou arrastar a jovem à força. Ao perceberem a abordagem, os parentes da aluna reagiram e pediram socorro, mobilizando os trabalhadores da instituição de ensino para conter o agressor.

A direção da escola acionou a Polícia Militar imediatamente após o ocorrido. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Polícia Civil do município para o registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis.

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