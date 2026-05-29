Faccionado do Comando Vermelho morre em confronto com o Choque em Coxim

José Inácio da Silva, de 34 anos, faccionado do Comando Vermelho, morreu entrar em confronto com uma equipe do Batalhão de Choque, durante a noite desta quinta-feira, dia 28, em Coxim.

Um segundo suspeito, de 29 anos, também confrontou os militares e foi atingido no pescoço, socorrido e acabou transferido para Campo Grande, onde está internado e preso em flagrante sob custódia.

Segundo detalhes da corporação, a troca de tiros teve início quando os policiais tentaram abordar a dupla, que estava em uma motocicleta em frente a um imóvel denunciado de forma anônima, na rua Marechal Rondon, no bairro Santa Clara.

José Inácio teria desembarcado do veículo e atirado contra os militares enquanto tentava entrar na residência. Ele foi baleado na reação da equipe, chegou a ser levado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.

O comparsa de 29 anos, que pilotava a moto, também apontou uma arma contra os policiais antes de ser baleado. Ele conseguiu fugir do local mesmo ferido e buscou socorro diretamente no quartel do Corpo de Bombeiros. Devido à gravidade da lesão, ele foi transferido para Campo Grande.

A cena do crime foi isolada pela Perícia Oficial e pela Polícia Científica para os procedimentos de praxe. Durante a ação, os militares apreenderam as armas de fogo utilizadas pelos criminosos e porções de entorpecentes que estavam no local.

O sobrevivente foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma e associação criminosa.

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