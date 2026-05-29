Mãe ouve disparos e encontra filho ferido na frente de casa na Nhanhá

Homem, de 44 anos, foi ferido com pelo menos três disparos de arma de fogo em frente a própria residência, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.
A mãe da vítima ouviu os disparos e ao sair para fora, encontrou o filho gritando e caído na calçada, mas ela não percebeu a presença dos suspeitos.
Segundo consta no boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que visualizou dois indivíduos em uma motocicleta.
A motivação para o crime ainda é desconhecida. No local, não foram encontrados cápsulas ou vestígios de sangue.
O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil.Reportar Erro
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