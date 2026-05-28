Acidente entre caminhonete e duas carretas deixa dois mortos na BR-163 em Coxim

Taynara Menezes e Vinícius Costa atualizado em 28/05/2026 às 21h48

Duas pessoas morreram no grave acidente entre uma caminhonete e duas carretas no início da tarde desta quinta-feira (28), na BR-163, em Coxim. A colisão mobilizou equipes de resgate e segurança pública da região.

De acordo com o site Edição MS, o acidente aconteceu no km 753 da rodovia. Com o impacto, a caminhonete, modelo S-10, ficou prensada entre as carretas.

Uma das carretas transportava milho e, após a batida, a carga ficou espalhada pela pista, impossibilitando totalmente o tráfego no trecho.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Perícia Técnica atenderam a ocorrência e realizararam os levantamentos para apurar as causas do acidente.

As identidades das vítimas fatais ainda não haviam sido divulgadas pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também