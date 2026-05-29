Operação Blackout prende nove pessoas e mira furto de cabos em Selvíria

Nove pessoas foram presas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (29) durante a Operação Blackout. A ação integrada teve como objetivo principal desarticular o comércio clandestino e combater os crimes de furtos de fios e cabos de energia no município.

Dos mandados cumpridos pelas forças de segurança, seis são decorrentes das investigações sobre os furtos de fiação e outros três foram expedidos por inadimplemento de pensão alimentícia. O nome da operação faz alusão à escuridão que os criminosos provocam na cidade ao danificarem a rede elétrica para extrair o material.

Segundo a polícia, esses crimes superam o prejuízo material e causam forte impacto social na região. Os furtos de cabos afetam diretamente o fornecimento de energia, os serviços de comunicação e a iluminação pública, além de comprometer a economia local e reduzir a sensação de segurança dos moradores.

O delegado responsável pela operação, Felipe Rocha, ressaltou que a ação conjunta demonstra o empenho das forças policiais em responsabilizar os autores de delitos que prejudicam o cotidiano e os serviços essenciais da comunidade. Os presos foram encaminhados à delegacia local e permanecem à disposição da Justiça.

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