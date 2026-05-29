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Polícia prende dupla que amarrou e esfaqueou serralheiro em Campo Grande

Suspeitos foram identificados após usarem cartões da vítima em lanchonete

29 maio 2026 - 09h23Vinicius Costa
Como ficou o local após o crimeComo ficou o local após o crime   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (28), os dois últimos suspeitos de envolvimento na tentativa de latrocínio contra um serralheiro de 36 anos, ocorrida em março no Jardim Columbia, em Campo Grande. J.V.C., de 23 anos, e B.R.T., de 22 anos, tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos pela DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos).

A dupla foi localizada após o avanço das investigações, que ganharam força com a prisão anterior de um terceiro envolvido, M.E.S.S., também de 23 anos. Ao ser capturado, o primeiro suspeito confessou a participação no crime e apontou os comparsas detidos hoje, permitindo que a DERF representasse pela prisão preventiva dos demais integrantes do grupo junto ao Poder Judiciário.

O crime aconteceu na madrugada de 21 de março, logo após a vítima retornar de uma tabacaria. Os criminosos arrombaram a porta da residência, amarraram o serralheiro com extensões elétricas e cordões, cobriram seu rosto e passaram a exigir dinheiro e senhas bancárias sob intensa violência física e verbal.

A vítima sofreu agressões severas, incluindo chutes e golpes de faca no rosto, pescoço e ombro. Mesmo ferido e amarrado, o homem conseguiu se arrastar até o quintal para pedir socorro a um vizinho, sendo resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

A DERF chegou aos autores após identificar o uso dos cartões bancários da vítima em uma lanchonete da região poucas horas após o crime. Imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas confirmaram a presença e a divisão de tarefas dos suspeitos na cena do crime, justificando a prisão para a garantia da ordem pública.

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