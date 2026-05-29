VÍDEO: Em segundos, ladrões furtam motocicleta de vendedora em Campo Grande

Vendedora, de 20 anos, teve a motocicleta furtada durante a manhã desta quinta-feira, dia 28, enquanto estava trabalhando. O episódio aconteceu na rua Magalhães Noronha, no Jardim Parati, em Campo Grande.

Ela havia notado por câmeras de segurança que os suspeitos teriam mexido na ignição e segundos depois, viu os ladrões arrancarem com a motocicleta.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que um funcionário de outro comércio visualizou os ladrões trocando de capacete e seguindo sentido o bairro Jardim Nhanhá.

A motocicleta é uma Honda Fan, de placa SME-6A14. Informações podem ser repassadas para a Polícia Militar pelo 190.

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