Mães doadoras de leite humano são homenageadas em evento de Humap na Capital

O Banco de Leite Humano do Humap-UFMS realizou, nesta quarta-feira (28), uma programação especial em homenagem às mães doadoras. O evento, promovido na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) em alusão ao Dia Mundial da Doação de Leite Humano, teve como objetivo reconhecer o voluntariado e reforçar a importância do estoque para a recuperação de recém-nascidos internados.

Durante a atividade, as doadoras participaram de uma roda de conversa sobre experiências de maternidade e amamentação, além de assistirem a apresentações sobre as etapas de coleta, processamento e distribuição do alimento. A ação também contou com atividades de autocuidado, exibição de vídeos institucionais de agradecimento e confraternização entre a equipe de saúde e as famílias assistidas.

Segundo a superintendente do Humap, Dra. Andrea Lindenberg, o leite doado é fundamental para o suporte e desenvolvimento de bebês prematuros e de baixo peso que não podem ser amamentados pelas próprias mães. A gestora ressaltou que o gesto voluntário impacta diretamente a rotina de assistência e os índices de sobrevivência neonatal dentro do hospital.

Atualmente, o Banco de Leite Humano do Humap-UFMS mantém campanhas permanentes para captação de novas voluntárias e coleta externa. Todo o leite recebido passa por um processo rigoroso de pasteurização e controle de qualidade antes de ser distribuído aos leitos de alta complexidade.

A direção do hospital reforça que qualquer mulher que esteja amamentando e apresente excesso de produção de leite pode se tornar doadora. Para participar, basta entrar em contato com o Banco de Leite da instituição para receber as orientações sobre a forma correta de ordenha e o armazenamento do alimento.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também