AGORA: Suspeito de furto tenta tomar arma de policial e é baleado na perna na Capital

Homem, de 35 anos, foi baleado na perna por um policial militar após resistir a uma prisão por furto, entrar em luta corporal com a equipe e tentar tomar a arma de um dos agentes. O confronto ocorreu nesta sexta-feira (29), no Jardim das Cerejeiras, em Campo Grande, e resultou ainda na prisão do tio do suspeito.

A ocorrência teve início após uma denúncia de furto de bateria. Os policiais militares deslocaram-se até a residência da avó do suspeito, onde o encontraram escondido em um quarto.

Segundo apurado pelo JD1, ao receber voz de prisão, o homem tentou fugir e passou a agredir os policiais com socos. A equipe utilizou uma arma de choque, o taser, por duas vezes para contê-lo, mas, mesmo após cair e ser algemado em apenas um dos braços, o indivíduo conseguiu se levantar e retomar o ataque.

Durante o tumulto, familiares e vizinhos do suspeito cercaram a equipe policial para impedir a prisão. No meio do confronto generalizado, o homem tentou puxar a arma do coldre de um dos militares. Para conter a agressão e garantir a segurança da equipe, o policial efetuou um disparo que atingiu a perna do suspeito. Ele foi socorrido imediatamente pelos próprios policiais e encaminhado para uma unidade de saúde.

O caso também revelou uma fraude: a bateria furtada havia sido vendida para um estabelecimento de reciclagem. Para efetivar a venda, o suspeito apresentou os documentos de identidade do próprio tio.

O tio foi localizado no local da ocorrência e também acabou preso por coautoria, ao omitir e ceder a documentação legal para acobertar o crime patrimonial. O comerciante que adquiriu o objeto foi qualificado como terceiro de boa-fé.

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