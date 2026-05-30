Mãe perde filho para a depressão, faz alerta nas redes e emociona milhares de pessoas

Um desabafo publicado nas redes sociais por Elizangela Paz, que seria natural de Campo Grande e atualmente mora em Corumbá, tem emocionado milhares de internautas ao chamar a atenção para a depressão, doença que ela descreveu como "silenciosa".

A publicação já soma mais de 2,6 mil comentários e diversos compartilhamentos. No texto, a mãe relembra a perda do filho, que morreu há dois meses aos 20 anos, e relata a dor da ausência.

"Hoje faz dois meses desde que uma parte de mim partiu junto com você. Dois meses tentando entender como o mundo continua girando, enquanto aqui dentro tudo parece ter parado no tempo", escreveu.

Em um dos trechos mais marcantes do relato, Elizangela destaca que o filho era amado e tinha apoio familiar, mas ainda assim enfrentava sofrimentos que nem sempre eram perceptíveis para quem estava ao redor.

"Você tinha apenas 20 anos. Tinha amor, família, cuidado… e ainda assim carregava dores que muitas vezes não conseguimos enxergar. E é isso que mais machuca: entender que a depressão pode ser silenciosa. Ela sorri às vezes. Ela conversa. Ela finge estar bem. Enquanto por dentro, trava batalhas invisíveis."

A mãe também fez um apelo para que pais, familiares e amigos estejam atentos aos sinais que podem indicar sofrimento emocional.

"Observem mais. Escutem mais. Abracem mais. Não soltem as mãos dos seus filhos. Muitas vezes, o pedido de ajuda vem no silêncio, no isolamento, nas pequenas mudanças que parecem 'fase'."

Segundo ela, a depressão não escolhe idade, família ou condição social e, muitas vezes, se manifesta de forma discreta.

"A depressão não escolhe família, idade ou condição. E às vezes, tudo acontece silenciosamente… enquanto o coração de alguém está gritando por socorro", afirmou.

Solidariedade e apoio

Em meio ao desabafo emocionante e ao alerta sobre a doença, Elizangela tem recebido inúmeras mensagens de solidariedade de internautas que também compartilharam experiências de perda e palavras de conforto.

"Você fez tudo, deu amor, educação, tudo que uma mãe pode dar para um filho. Seu menino é muito lindo e Deus precisou dele para ajudar lá em cima. Confie em Deus, que um dia você vai ter seu reencontro com seu amado filho", escreveu uma seguidora.

Outra internauta destacou a importância da atenção dos pais mesmo quando os filhos já são adultos.

"Tem pais que acham que porque o filho cresceu não precisa de atenção. Aí está o grande erro. Não devemos desistir deles só porque cresceram. Meus sentimentos para a família."

Também houve manifestações ressaltando a gravidade da depressão e a necessidade de acolhimento.

"Sinto muito pela sua dor. A depressão é uma doença silenciosa, mas é muito triste. Meus sentimentos a toda família. Que Deus os conforte e que ele esteja na paz de Deus", comentou outra pessoa.

A publicação segue repercutindo nas redes sociais e mobilizando centenas de pessoas em torno da conscientização sobre a depressão e da importância de observar sinais de sofrimento emocional em familiares e amigos.

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