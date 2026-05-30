Ancelotti descarta substituir Neymar e diz que jogador teve "má sorte" em lesão

Carlo Ancelotti descartou qualquer possibilidade de alteração na lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo, mesmo com Neymar ainda em recuperação de uma lesão. Em sua primeira manifestação sobre a situação do camisa 10, o treinador afirmou na sexta-feira (30), que o problema é considerado pequeno e demonstrou confiança de que o atacante estará à disposição durante o torneio.

Segundo Ancelotti, a comissão técnica recebeu informações do Santos antes da convocação indicando que Neymar apresentava um edema. O técnico explicou que o acompanhamento do caso ficou inicialmente sob responsabilidade do clube e passou a ser feito pela CBF a partir do dia 27.

De acordo com o treinador, o jogador segue em tratamento, está motivado e trabalhando para voltar o mais rápido possível. A expectativa é que ele tenha condições de atuar já na estreia da seleção contra o Marrocos. Caso isso não aconteça, a comissão técnica acredita que ele poderá ser utilizado a partir da segunda partida da competição.

Ancelotti reforçou que não pretende substituir nenhum atleta da lista. “São esses 26 jogadores que vão jogar a Copa do Mundo. Por má sorte do Neymar, ele teve esse pequeno problema que não o permite treinar com o grupo, mas ele está trabalhando bem para se recuperar”, afirmou.

O treinador também esclareceu uma declaração anterior, quando havia dito que convocaria apenas atletas em plenas condições físicas. Segundo ele, a ideia sempre foi considerar jogadores que pudessem atingir a melhor forma durante a disputa do Mundial.

Para justificar a presença de Neymar na lista, Ancelotti citou outros nomes que enfrentam problemas físicos e não conseguiram reunir condições para a competição. Na avaliação do técnico, o atacante ainda tem tempo suficiente para se recuperar e contribuir com a equipe.

Pelas regras da Copa do Mundo, uma seleção pode substituir jogadores lesionados até 24 horas antes da estreia. No caso do Brasil, o prazo vai até as 19h do dia 12 de junho, já que o primeiro compromisso da equipe está marcado para o dia 13, diante do Marrocos.



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