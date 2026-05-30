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Ancelotti descarta substituir Neymar e diz que jogador teve "má sorte" em lesão

Técnico garantiu que os 26 convocados permanecerão na lista para a Copa do Mundo

30 maio 2026 - 15h15Sarah Chaves, com Folhapress
Carlo Ancelotti em entrevista no centro de treinamento da seleção, na Granja ComaryCarlo Ancelotti em entrevista no centro de treinamento da seleção, na Granja Comary   (Mauro Pimentel/AFP)

Carlo Ancelotti descartou qualquer possibilidade de alteração na lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo, mesmo com Neymar ainda em recuperação de uma lesão. Em sua primeira manifestação sobre a situação do camisa 10, o treinador afirmou na sexta-feira (30), que o problema é considerado pequeno e demonstrou confiança de que o atacante estará à disposição durante o torneio.

Segundo Ancelotti, a comissão técnica recebeu informações do Santos antes da convocação indicando que Neymar apresentava um edema. O técnico explicou que o acompanhamento do caso ficou inicialmente sob responsabilidade do clube e passou a ser feito pela CBF a partir do dia 27.

De acordo com o treinador, o jogador segue em tratamento, está motivado e trabalhando para voltar o mais rápido possível. A expectativa é que ele tenha condições de atuar já na estreia da seleção contra o Marrocos. Caso isso não aconteça, a comissão técnica acredita que ele poderá ser utilizado a partir da segunda partida da competição.

Ancelotti reforçou que não pretende substituir nenhum atleta da lista. “São esses 26 jogadores que vão jogar a Copa do Mundo. Por má sorte do Neymar, ele teve esse pequeno problema que não o permite treinar com o grupo, mas ele está trabalhando bem para se recuperar”, afirmou.

O treinador também esclareceu uma declaração anterior, quando havia dito que convocaria apenas atletas em plenas condições físicas. Segundo ele, a ideia sempre foi considerar jogadores que pudessem atingir a melhor forma durante a disputa do Mundial.

Para justificar a presença de Neymar na lista, Ancelotti citou outros nomes que enfrentam problemas físicos e não conseguiram reunir condições para a competição. Na avaliação do técnico, o atacante ainda tem tempo suficiente para se recuperar e contribuir com a equipe.

Pelas regras da Copa do Mundo, uma seleção pode substituir jogadores lesionados até 24 horas antes da estreia. No caso do Brasil, o prazo vai até as 19h do dia 12 de junho, já que o primeiro compromisso da equipe está marcado para o dia 13, diante do Marrocos.
 

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