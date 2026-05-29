Menu
Menu Busca sexta, 29 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Esportes

Fonseca desafia Djokovic por vaga nas oitavas de Roland Garros

Brasileiro busca vitória histórica em Paris após sérvio elogiar seu potencial; jogo está previsto para não antes das 10h30, de Brasília

29 maio 2026 - 07h50Vinicius Costa
Brasileiro enfrenta o poderoso tenista sérvioBrasileiro enfrenta o poderoso tenista sérvio   (Getty Images Sport/Matthew Stockman)

O tenista brasileiro João Fonseca enfrenta o sérvio Novak Djokovic, nesta sexta-feira (29), pela terceira rodada de Roland Garros, em Paris. O confronto inédito pelo circuito da ATP está programado para acontecer na quadra central Philippe-Chatrier, não antes das 10h30 (de Brasília).

A partida será a terceira da programação da quadra principal, que começa o dia com os duelos entre Magda Linette e Iga Swiatek, seguido por Mirra Andreeva contra Marie Bouzkova. Para chegar à terceira fase do Grand Slam francês, Fonseca superou o croata Dino Prizmic de virada por 3 sets a 2, enquanto Djokovic avançou após vencer o francês Valentin Royer por 3 sets a 1.

O jovem carioca declarou que enfrentar o sérvio cumpre uma meta de sua carreira e destacou sua preferência por grandes palcos. Segundo Fonseca, a estratégia para o duelo será desfrutar do momento na quadra central, mas mantendo o foco total na busca pela vitória contra o atual campeão.

Djokovic também projetou o confronto e elogiou o potencial técnico do brasileiro, destacando a evolução recente de Fonseca no circuito. O veterano relembrou as boas atuações do carioca nesta temporada contra tenistas do topo do ranking mundial, como Jannik Sinner e Andrey Rublev, para alertar sobre o perigo da partida.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Corrida acontece no dia 8 de agosto
Esportes
Corrida Sicredi terá edição com prova kids e expectativa de 1,5 mil atletas
Ídolo com passagens por Corinthians, Palmeiras e Santos estará em dois pontos de encontro
Esportes
Campeão mundial, Viola participa de evento de troca de figurinhas em Campo Grande
Neymar se apresentou na Granja Comary
Esportes
Neymar tem lesão na panturrilha e deve ficar fora da estreia da Copa
Estádio Douradão
Esportes
Federação de Futebol busca apoio para melhorias no Estádio Douradão
João Fonseca eliminou croata e agora enfrenta Djokovic
Esportes
João Fonseca vira para cima de croata e avança em Roland Garros
Taça da Copa do Brasil
Esportes
Com clássico carioca, sorteio define confrontos da Copa do Brasil
Recapeamento da pista do kartódromo segue a todo vapor
Esportes
Kartódromo de Campo Grande caminha para ter nova pista e reabertura em junho
Mestre estará em uma roda de papo
Esportes
Grão Mestre Kobi Lichtenstein visita Campo Grande para evento de Krav Maga
Um dos modelos a serem utilizados futuramente em Campo Grande
Esportes
Campo Grande é a primeira cidade de MS e Centro-Oeste a receber Escola de Paraciclismo
Operário e Ivinhema jogam fora de casa em rodada decisiva da Série D
Esportes
Operário e Ivinhema jogam fora de casa em rodada decisiva da Série D

Mais Lidas

Impressora usada por oficiais de Justiça - Foto: Ilustrativa / Divulgação / TJMS
Transparência
TJMS demite oficial de Justiça por atrasos em mandados e atuação como professor
Prefeitura Municipal de Bandeirantes/MS - Foto: Reprodução
Interior
Procuradores denunciam perseguição institucional em Bandeirantes e acionam MPMS
Grave acidente ocorreu entre Coxim e Pedro Gomes
Polícia
VÍDEO: Grave acidente entre caminhonete e carreta bloqueia BR-163, em Coxim
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/5/2026