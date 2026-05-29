Fonseca desafia Djokovic por vaga nas oitavas de Roland Garros

O tenista brasileiro João Fonseca enfrenta o sérvio Novak Djokovic, nesta sexta-feira (29), pela terceira rodada de Roland Garros, em Paris. O confronto inédito pelo circuito da ATP está programado para acontecer na quadra central Philippe-Chatrier, não antes das 10h30 (de Brasília).

A partida será a terceira da programação da quadra principal, que começa o dia com os duelos entre Magda Linette e Iga Swiatek, seguido por Mirra Andreeva contra Marie Bouzkova. Para chegar à terceira fase do Grand Slam francês, Fonseca superou o croata Dino Prizmic de virada por 3 sets a 2, enquanto Djokovic avançou após vencer o francês Valentin Royer por 3 sets a 1.

O jovem carioca declarou que enfrentar o sérvio cumpre uma meta de sua carreira e destacou sua preferência por grandes palcos. Segundo Fonseca, a estratégia para o duelo será desfrutar do momento na quadra central, mas mantendo o foco total na busca pela vitória contra o atual campeão.

Djokovic também projetou o confronto e elogiou o potencial técnico do brasileiro, destacando a evolução recente de Fonseca no circuito. O veterano relembrou as boas atuações do carioca nesta temporada contra tenistas do topo do ranking mundial, como Jannik Sinner e Andrey Rublev, para alertar sobre o perigo da partida.

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