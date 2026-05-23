Menu
Menu Busca sábado, 23 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Oportunidade

Estudantes da UEMS podem concorrer a bolsas de R$ 700 em programa cultural

Inscrições seguem até 12 de junho para projetos nas áreas de cultura, esporte e lazer

23 maio 2026 - 11h11Vinicius Costa
Universidade Estadual de Mato Grosso do SulUniversidade Estadual de Mato Grosso do Sul   (Divulgação/UEMS)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul abriu inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Cultura, Esporte e Lazer (PIBCEL), voltado a estudantes de graduação interessados em desenvolver projetos nas áreas cultural, esportiva e comunitária. As inscrições seguem até 12 de junho, às 17h, pela Plataforma Prosas.

O edital prevê a concessão de até 30 bolsas mensais de R$ 700, com vigência entre setembro de 2026 e agosto de 2027. Do total de vagas, 27 serão destinadas à ampla concorrência e até três reservadas para acadêmicos ingressantes por ações afirmativas.

Segundo a UEMS, o programa busca incentivar o protagonismo estudantil e apoiar propostas alinhadas às políticas de cultura, esporte e lazer da instituição. Entre os critérios de avaliação estão inclusão, diversidade, democratização do acesso à cultura, promoção do bem-estar e integração entre ensino, pesquisa e extensão.

Também serão considerados projetos com impacto sociocultural e valorização de saberes locais. O edital prevê ainda remanejamento das bolsas entre as modalidades, caso haja vagas não preenchidas.

O edital completo e as orientações para inscrição estão disponíveis nos canais oficiais da universidade. Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail ([email protected]) da Divisão de Cultura da UEMS.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fachada do Procon
Oportunidade
Energisa realiza mutirão de negociação com até 98% de descontos na próxima semana em Campo Grande
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat abre 1,4 mil vagas e maioria não exige experiência em Campo Grande
Foto: Divulgação/Assecom
Oportunidade
Dourados segue com inscrições abertas para Programa Família Acolhedora
Campo Grande tem mais de mil vagas abertas nesta quinta-feira pela Funsat
Oportunidade
Campo Grande tem mais de mil vagas abertas nesta quinta-feira pela Funsat
Foto: PMCG
Oportunidade
Campo Grande tem 1.485 vagas de emprego abertas pela Funsat nesta quarta-feira
Bolsas que serão confeccionadas no curso
Oportunidade
Curso de bolsas sustentáveis abre inscrições e aulas começam nesta sexta-feira em Campo Grande
Funsat tem vagas para operador de caixa, contador e médico do trabalho em Campo Grande
Oportunidade
Funsat tem vagas para operador de caixa, contador e médico do trabalho em Campo Grande
Funtrab inicia semana com 2,9 mil vagas de emprego em MS
Oportunidade
Funtrab inicia semana com 2,9 mil vagas de emprego em MS
Campo Grande tem 1.479 vagas abertas na Funsat nesta sexta-feira
Oportunidade
Campo Grande tem 1.479 vagas abertas na Funsat nesta sexta-feira
Foto: Elias Campos/PMCG
Oportunidade
Funsat abre 1.463 vagas e concentra oportunidades no comércio e serviços

Mais Lidas

Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Foto: Divulgação
Cidade
Fort Atacadista e Comper abrem vagas para nova função em MS
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital