Estudantes da UEMS podem concorrer a bolsas de R$ 700 em programa cultural

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul abriu inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Cultura, Esporte e Lazer (PIBCEL), voltado a estudantes de graduação interessados em desenvolver projetos nas áreas cultural, esportiva e comunitária. As inscrições seguem até 12 de junho, às 17h, pela Plataforma Prosas.

O edital prevê a concessão de até 30 bolsas mensais de R$ 700, com vigência entre setembro de 2026 e agosto de 2027. Do total de vagas, 27 serão destinadas à ampla concorrência e até três reservadas para acadêmicos ingressantes por ações afirmativas.

Segundo a UEMS, o programa busca incentivar o protagonismo estudantil e apoiar propostas alinhadas às políticas de cultura, esporte e lazer da instituição. Entre os critérios de avaliação estão inclusão, diversidade, democratização do acesso à cultura, promoção do bem-estar e integração entre ensino, pesquisa e extensão.

Também serão considerados projetos com impacto sociocultural e valorização de saberes locais. O edital prevê ainda remanejamento das bolsas entre as modalidades, caso haja vagas não preenchidas.

O edital completo e as orientações para inscrição estão disponíveis nos canais oficiais da universidade. Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail ([email protected]) da Divisão de Cultura da UEMS.

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