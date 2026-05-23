Polícia prende suspeita de atear fogo em banheiro com homem dentro em Dourados

Mulher, de 36 anos, foi presa em flagrante na manhã desta sexta-feira (22) suspeita de provocar um incêndio que matou um homem em situação de rua em Dourados. O caso ocorreu em um banheiro de um estabelecimento comercial na esquina das ruas Alpes e Belo Horizonte, na região do Jardim Itália.

Segundo a Polícia Civil, a vítima teria entrado no local para se proteger do frio durante a madrugada. O Corpo de Bombeiros, a perícia e equipes da Depac foram acionados após o incêndio, mas o homem morreu ainda no local. A identidade dele segue em apuração.

Imagens de câmeras de segurança analisadas pelo SIG mostraram uma pessoa se aproximando do banheiro pouco antes do início das chamas. Durante as diligências, testemunhas relataram que a suspeita teria confessado o crime a pessoas que estavam na região.

A mulher foi localizada cerca de duas horas após o incêndio, nas proximidades de uma área de mata perto do complexo esportivo Jorge Antônio Salomão. Conforme a investigação, ela usava roupas semelhantes às registradas nas imagens coletadas pela polícia.

Em depoimento, a suspeita admitiu ter ateado fogo em materiais dentro do banheiro, mas afirmou que não sabia que a vítima estava no local. Apesar da alegação, a Polícia Civil informou que os elementos reunidos pela investigação e pela perícia sustentaram a autuação em flagrante por homicídio qualificado pelo uso de fogo. Imagens obtidas pelos investigadores mostram a vítima pedindo socorro enquanto o incêndio se alastrava.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também