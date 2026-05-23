Ataque a tiros em residência deixa três feridos em Aparecida do Taboado

Três homens, de 32, 42 e 57 anos, ficaram feridos após serem atingidos por disparos de arma de fogo em uma tentativa de homicídio, durante a noite desta sexta-feira, dia 22, em uma residência, na Vila Dourado, em Aparecida do Taboado.

Pelo menos dois indivíduos armados entraram na residência e efetuaram diversos disparos contra as vítimas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, pelo menos seis pessoas estavam no local no momento do atentado. Após o fato, os suspeitos fugiram do local e até o momento não foram localizados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro para as vítimas, encaminhando elas para atendimento médico na unidade hospitalar do município.

Ainda conforme informado, a residência alvo dos disparos á havia sido objeto de ação policial no dia anterior, ocasião em que indivíduos suspeitos de envolvimento em furto a uma loja de bijuterias, com subtração de grande quantidade de produtos, foram localizados no imóvel.

Um ponto descartado inicialmente é que o atentado não está relacionado a possíveis disputas entre facções criminosas.

A Polícia Militar, Batalhão de Choque, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para os trabalhos de praxe. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

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