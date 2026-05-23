Briga entre tio e sobrinho termina com jovem ferido por tijolada em Tacuru

Jovem indígena, de 20 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido com um tijolo durante uma briga na Aldeia Jaguapiré, em Tacuru, na tarde desta sexta-feira (22). A vítima foi socorrida e transferida para a Santa Casa após sofrer fraturas no rosto e uma lesão grave na região dos olhos.

O rapaz estava ingerindo bebida alcoólica com o tio quando os dois se desentenderam e começaram a brigar. Durante a confusão, o suspeito teria pegado um tijolo e arremessado contra o rosto da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe do jovem relatou à polícia que, após as agressões, o autor fugiu do local. Uma equipe da Secretaria Especial de Saúde Indígena foi acionada e encaminhou a vítima ao hospital de Tacuru. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para a Santa Casa.

Conforme laudo médico, o jovem sofreu fraturas multifragmentadas no maxilar e no osso zigomático do lado esquerdo da face, além de uma lesão lácero-cortante grave na região orbital esquerda. No momento da chegada da polícia ao hospital, ele aguardava atendimento médico.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave.

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