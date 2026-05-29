Câmara de Dourados absolve Isa Marcondes de acusação por uso indevido de verba pública

A Câmara Municipal de Dourados absolveu, na tarde desta sexta-feira (29), a vereadora Isa Marcondes (Republicanos) da acusação de uso indevido de recursos da Ceap (Cota para Exercício da Atividade Parlamentar). O processo foi instaurado após denúncia apresentada pelo advogado Wagner Batista da Silva.

Durante a sessão de julgamento, os vereadores aprovaram por 20 votos o relatório elaborado pela Comissão Processante responsável por analisar o caso. O documento concluiu que não havia elementos suficientes para justificar a cassação do mandato da parlamentar.

Apesar de informações iniciais divulgadas pela Casa de Leis indicarem que Isa estaria impedida de participar da sessão por ser parte interessada no processo, a vereadora informou ao JD1 que acompanhou normalmente os trabalhos no plenário, sem direito a voto. Também não houve a convocação do primeiro suplente do Republicanos, o ex-vereador e atual secretário municipal de Planejamento, Fábio Luís.

A sessão teve início pouco depois das 15h, com a leitura do relatório pelo vereador Marcio Pudim (PSDB). Entre os argumentos apresentados pela Comissão Processante, foram destacados a insuficiência de indícios e a ausência de provas concretas que sustentassem a perda do mandato.

“Não há comprovação satisfatória de que houve qualquer ato de corrupção ou improbidade administrativa por parte da vereadora”, afirmou Pudim durante a leitura do parecer.

Após a apresentação do relatório, os vereadores utilizaram a tribuna para manifestações sobre o caso. Na sequência, o advogado Artur Saldanha realizou a defesa de Isa Marcondes antes da votação final que resultou na absolvição da parlamentar.

Ao comentar o resultado, Isa afirmou que sempre atuou dentro da legalidade. “Minha posição sempre foi a mesma: trabalho corretamente, conforme a legislação, pelo povo douradense”, declarou ao JD1.

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