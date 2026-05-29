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Política

Câmara de Dourados absolve Isa Marcondes de acusação por uso indevido de verba pública

Parlamentar foi inocentada por 20 votos favoráveis ao relatório da Comissão Processante durante sessão realizada nesta sexta-feira

29 maio 2026 - 19h41Gabrielly Gonzalez    atualizado em 29/05/2026 às 19h48

A Câmara Municipal de Dourados absolveu, na tarde desta sexta-feira (29), a vereadora Isa Marcondes (Republicanos) da acusação de uso indevido de recursos da Ceap (Cota para Exercício da Atividade Parlamentar). O processo foi instaurado após denúncia apresentada pelo advogado Wagner Batista da Silva.

Durante a sessão de julgamento, os vereadores aprovaram por 20 votos o relatório elaborado pela Comissão Processante responsável por analisar o caso. O documento concluiu que não havia elementos suficientes para justificar a cassação do mandato da parlamentar.

Apesar de informações iniciais divulgadas pela Casa de Leis indicarem que Isa estaria impedida de participar da sessão por ser parte interessada no processo, a vereadora informou ao JD1 que acompanhou normalmente os trabalhos no plenário, sem direito a voto. Também não houve a convocação do primeiro suplente do Republicanos, o ex-vereador e atual secretário municipal de Planejamento, Fábio Luís.

A sessão teve início pouco depois das 15h, com a leitura do relatório pelo vereador Marcio Pudim (PSDB). Entre os argumentos apresentados pela Comissão Processante, foram destacados a insuficiência de indícios e a ausência de provas concretas que sustentassem a perda do mandato.

“Não há comprovação satisfatória de que houve qualquer ato de corrupção ou improbidade administrativa por parte da vereadora”, afirmou Pudim durante a leitura do parecer.

Após a apresentação do relatório, os vereadores utilizaram a tribuna para manifestações sobre o caso. Na sequência, o advogado Artur Saldanha realizou a defesa de Isa Marcondes antes da votação final que resultou na absolvição da parlamentar.

Ao comentar o resultado, Isa afirmou que sempre atuou dentro da legalidade. “Minha posição sempre foi a mesma: trabalho corretamente, conforme a legislação, pelo povo douradense”, declarou ao JD1.

 

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