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Clima

Tempo firme e calor predominam neste domingo com chances de chuvas isoladas

Previsão indica ventos com rajadas acima de 50 km/h principalmente nas regiões norte, nordeste e bolsão do Estado

31 maio 2026 - 08h45Sarah Chaves
Foto: Sarah Chaves/JD1Foto: Sarah Chaves/JD1  

Mato Grosso do Sul deve ter predomínio de sol e variação de nebulosidade neste domingo (31), com temperaturas elevadas e possibilidade de pancadas de chuva isoladas em parte do Estado. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), os termômetros podem alcançar até 33°C em municípios das regiões pantaneira e norte.

A previsão indica chuva passageira principalmente nas regiões norte, nordeste e bolsão, onde cidades como Coxim, Camapuã e Paranaíba podem registrar instabilidades ao longo do dia. Em Campo Grande, a temperatura varia entre 18°C e 28°C, com sol entre nuvens. Já em Corumbá, os termômetros devem oscilar entre 22°C e 33°C.

Nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, as temperaturas ficam mais amenas, com mínimas entre 16°C e 18°C e máximas entre 23°C e 27°C. Os ventos sopram entre os quadrantes leste e sul, com velocidades de 30 km/h a 50 km/h e possibilidade de rajadas acima de 50 km/h. A umidade relativa do ar pode atingir níveis entre 25% e 40% durante a tarde.

Para os próximos dias, o Cemtec prevê chuva irregular em diversas regiões do Estado. Entre 28 de maio e 13 de junho, os acumulados podem variar de 30 a 180 milímetros, com os maiores volumes, entre 60 e 180 milímetros, previstos para as regiões sul, sudeste, leste, nordeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

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