Sexta-feira terá calor de até 34°C e alerta de baixa umidade em MS

Mato Grosso do Sul terá uma sexta-feira (29) de sol com variação de nebulosidade e calor de até 34°C, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). O dia será marcado pelo tempo seco, com os índices de umidade relativa do ar despencando para valores críticos entre 25% e 40% durante o período da tarde.

As temperaturas mais altas se concentram nas regiões pantaneira, norte e no bolsão sul-mato-grossense. Em contrapartida, a aproximação de um cavado atmosférico combinado ao avanço de uma frente fria oceânica deve quebrar o jejum de chuva no extremo sul do estado, onde há previsão de pancadas isoladas já nesta sexta-feira.

O Cemtec também alerta para a intensidade dos ventos, que devem soprar predominantemente entre os quadrantes leste e sul. A velocidade média prevista varia de 30 km/h a 50 km/h, mas o órgão não descarta a ocorrência de rajadas pontuais que podem superar os 50 km/h ao longo do dia.

Na Capital, Campo Grande, os termômetros registram oscilação moderada, com os índices mínimos flutuando entre 18°C e 20°C, enquanto a máxima deve atingir a marca dos 29°C. Nas regiões Sul e da Grande Dourados, o clima fica mais ameno, com as marcas oscilando entre 16°C de mínima e 27°C de máxima.

Nas demais áreas do estado, a amplitude térmica será mais expressiva. A região pantaneira e o sudoeste registram mínimas de 19°C e máximas de até 34°C, mesma marca máxima prevista para o norte, leste e o bolsão, que abrem o dia com mínimas na casa dos 16°C.

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