Menu
Menu Busca sábado, 30 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Clima

Tempo firme e calor de até 33°C marcam o sábado em MS

Há chance de chuva isolada no extremo sul do Estado

30 maio 2026 - 07h48Sarah Chaves
Foto: JD1Foto: JD1  

O sábado (30) será de tempo firme em Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens e temperaturas elevadas em grande parte do Estado. Conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as máximas podem chegar a 33°C na região pantaneira, enquanto Campo Grande deve registrar temperaturas entre 19°C e 28°C.

Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, principalmente no extremo sul do Estado, devido à atuação de um cavado atmosférico associado ao avanço de uma frente fria oceânica. No entanto, os acumulados previstos para o dia são baixos.

Na região pantaneira, Corumbá terá temperaturas entre 23°C e 33°C, enquanto Aquidauana varia de 21°C a 31°C. Em Porto Murtinho, os termômetros devem marcar entre 20°C e 30°C.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 28°C. Já em Dourados, a temperatura varia entre 17°C e 27°C. No leste do Estado, Três Lagoas e Paranaíba terão máximas de 30°C, com mínimas de 18°C.

Os ventos atuam entre os quadrantes leste e sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas acima de 50 km/h em pontos isolados.

Segundo o Cemtec, a tendência para os próximos dias indica aumento das instabilidades. Entre 28 de maio e 13 de junho, os acumulados de chuva podem variar entre 30 e 180 milímetros, com os maiores volumes previstos para as regiões sul, sudeste, leste, nordeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Céu azul e muito calor em Campo Grande
Clima
Sexta-feira terá calor de até 34°C e alerta de baixa umidade em MS
Sol nas primeiras horas do dia em Campo Grande
Clima
Quinta-feira será de tempo estável e calor de até 33°C em MS
Tempo amanheceu nublado em Campo Grande
Clima
Mato Grosso do Sul terá quarta-feira de sol, calor e baixa umidade do ar
Tempo amanheceu ensolarado
Clima
Terça-feira terá tempo firme e aumento de temperatura em Mato Grosso do Sul
As regiões atendidas ainda serão definidas em conjunto pelo município
Cidade
Campo Grande terá plano para reduzir riscos em áreas vulneráveis
Sol entre nuvens em Campo Grande
Clima
Segunda-feira será de calor e chance de chuva em Mato Grosso do Sul
Sol apareceu entre nuvens em Campo Grande
Clima
Tchau frio? Previsão indica aumento das temperaturas neste domingo em MS
Apesar de sol, Campo Grande pode ter chuva
Clima
Sábado começa com sol, mas previsão não descarta chuva em MS
Previsão indica chuva intensa e Defesa Civil emite alerta de temporal para o fim de semana
Clima
Previsão indica chuva intensa e Defesa Civil emite alerta de temporal para o fim de semana
Tempo amanheceu instável
Clima
MS terá tempo instável e risco de tempestades isoladas nesta sexta-feira

Mais Lidas

Impressora usada por oficiais de Justiça - Foto: Ilustrativa / Divulgação / TJMS
Transparência
TJMS demite oficial de Justiça por atrasos em mandados e atuação como professor
UPA Universitário, em Campo Grande
Polícia
AGORA: Dois suspeitos são feridos em confronto com a PM em Campo Grande
Prisão aconteceu em Campo Grande pela Denar
Polícia
Mulher de 33 anos é presa em Campo Grande por lavar dinheiro para o CV
Grave acidente ocorreu entre Coxim e Pedro Gomes
Polícia
VÍDEO: Grave acidente entre caminhonete e carreta bloqueia BR-163, em Coxim