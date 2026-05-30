Tempo firme e calor de até 33°C marcam o sábado em MS

O sábado (30) será de tempo firme em Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens e temperaturas elevadas em grande parte do Estado. Conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as máximas podem chegar a 33°C na região pantaneira, enquanto Campo Grande deve registrar temperaturas entre 19°C e 28°C.

Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, principalmente no extremo sul do Estado, devido à atuação de um cavado atmosférico associado ao avanço de uma frente fria oceânica. No entanto, os acumulados previstos para o dia são baixos.

Na região pantaneira, Corumbá terá temperaturas entre 23°C e 33°C, enquanto Aquidauana varia de 21°C a 31°C. Em Porto Murtinho, os termômetros devem marcar entre 20°C e 30°C.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 28°C. Já em Dourados, a temperatura varia entre 17°C e 27°C. No leste do Estado, Três Lagoas e Paranaíba terão máximas de 30°C, com mínimas de 18°C.

Os ventos atuam entre os quadrantes leste e sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas acima de 50 km/h em pontos isolados.

Segundo o Cemtec, a tendência para os próximos dias indica aumento das instabilidades. Entre 28 de maio e 13 de junho, os acumulados de chuva podem variar entre 30 e 180 milímetros, com os maiores volumes previstos para as regiões sul, sudeste, leste, nordeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

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