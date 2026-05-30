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Colisão entre carro oficial e Fiat Strada deixa dois feridos na BR-163

Acidente aconteceu próximo ao entroncamento da rodovia com a BR-262, no Jardim Noroeste em Campo Grande

30 maio 2026 - 08h15Sarah Chaves    atualizado em 30/05/2026 às 08h21
As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram divulgadasAs circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram divulgadas   (Reprodução )

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre um Fiat Strada e um veículo oficial do Governo do Estado na madrugada deste sábado (30), na BR-163, em Campo Grande. O acidente ocorreu próximo ao entroncamento com a BR-262. Apesar do impacto, não houve registro de mortes.

As vítimas eram os condutores dos dois veículos envolvidos na batida. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro no local e encaminharam os feridos para atendimento médico.

As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram divulgadas. O trânsito na região precisou de atenção dos motoristas durante o atendimento da ocorrência e a remoção dos veículos. 

A reportagem do JD1 procurou o governo estadual para obter mais informações sobre o carro oficial no momento do acidente e aguarda retorno.

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