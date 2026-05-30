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Cão farejador encontra droga em mochila na rodoviária e homem é preso na Capital

O suspeito afirmou que receberia pagamento para transportar o entorpecente até Campinas (SP)

30 maio 2026 - 09h13Sarah Chaves

Um homem de 29 anos foi preso por tráfico interestadual de drogas na noite de sexta-feira (29), no bairro Universitário, em Campo Grande. O caso aconteceu na Rodoviária da Capital, onde foram apreendidos pouco mais de 3 quilos de maconha que seriam levados para o interior de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes faziam fiscalização no terminal quando um cão farejador indicou a presença de droga em uma mochila preta que estava com o suspeito. Durante a vistoria, foram encontradas quatro porções de maconha, totalizando 3,196 quilos.

Questionado sobre a origem do entorpecente, o homem relatou que recebeu a droga em Corumbá e que a levaria até Campinas (SP). Ele afirmou ainda que receberia R$ 1 mil pelo transporte da carga. O suspeito disse não saber informar quem entregou a droga nem quem faria o recebimento no destino final.

A substância foi encaminhada para perícia e apreendida pelas autoridades. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como tráfico de drogas qualificado, por se tratar de transporte entre estados da federação.
 

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