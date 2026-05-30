Cão farejador encontra droga em mochila na rodoviária e homem é preso na Capital

Um homem de 29 anos foi preso por tráfico interestadual de drogas na noite de sexta-feira (29), no bairro Universitário, em Campo Grande. O caso aconteceu na Rodoviária da Capital, onde foram apreendidos pouco mais de 3 quilos de maconha que seriam levados para o interior de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes faziam fiscalização no terminal quando um cão farejador indicou a presença de droga em uma mochila preta que estava com o suspeito. Durante a vistoria, foram encontradas quatro porções de maconha, totalizando 3,196 quilos.

Questionado sobre a origem do entorpecente, o homem relatou que recebeu a droga em Corumbá e que a levaria até Campinas (SP). Ele afirmou ainda que receberia R$ 1 mil pelo transporte da carga. O suspeito disse não saber informar quem entregou a droga nem quem faria o recebimento no destino final.

A substância foi encaminhada para perícia e apreendida pelas autoridades. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como tráfico de drogas qualificado, por se tratar de transporte entre estados da federação.



JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também