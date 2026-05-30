Homem procurado por estupro de vulnerável morre após confronto com policiais em MS

Um homem de 57 anos, identificado como Adailton Rosa da Silva, morreu após ser baleado durante o cumprimento de um mandado de prisão na sexta-feira (29), no Assentamento Vitória, em Pedro Gomes.

Segundo a Polícia Militar, ele era procurado por um crime de estupro de vulnerável ocorrido no estado de Mato Grosso.

De acordo com informações da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (4ª CIPM), equipes da Força Tática de Chapadão do Sul prestavam apoio à Polícia Civil no cumprimento da ordem judicial. Ao localizar o suspeito, os policiais anunciaram o mandado de prisão e que ele seria conduzido à delegacia.

Ainda conforme a ocorrência, o homem não acatou as determinações e pegou um facão que estava próximo ao local onde se encontrava e teria avançado em direção a um dos policiais, momento em que foi efetuado um disparo de arma de fogo.

Adailton foi socorrido pelos próprios policiais e encaminhado ao hospital de Pedro Gomes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. Nenhum policial ficou ferido durante a ação.

Além do mandado de prisão por estupro de vulnerável, havia informações de que o suspeito também era investigado por uma tentativa de estupro contra uma jovem de 19 anos.

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