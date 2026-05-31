Domingo tem feira criativa, shows e quermesse na agenda cultural em Campo Grande

Campo Grande tem opções para todos os gostos neste domingo (31), com programação gratuita espalhada por diferentes regiões da cidade. O dia será marcado por feira de economia criativa, shows musicais, gastronomia, intervenções culturais e quermesse tradicional, reunindo atrações que vão da cultura urbana à celebração religiosa.

DOMINGO

Feira Mixturô – Aniversário de 3 Anos -A feira celebra três anos de atividades com uma programação recheada de gastronomia, arte, economia criativa e apresentações musicais.

Hora: 17h às 22h

Local: Praça do Peixe – Av. Bom Pastor

Entrada: Gratuita

Revoada Cultural - Shows, intervenções urbanas, gastronomia e feira criativa ocupam o centro de Campo Grande durante o evento, que reúne mais de 40 atrações locais e nacionais. Entre os destaques estão GOG e a rapper indígena Katú Mirim.

Hora: 10h às 00h

Local: Rua Maracaju com Rua 14 de Julho

Entrada: Gratuita

Feira da Orla Morena - Com atrações culturais, expositores e opções gastronômicas, a feira recebe ainda o Apoeme-se e uma intervenção circense poética ao longo da programação.

Hora: 15h às 22h

Local: Avenida Noroeste, 1500

Entrada: Gratuita

34ª Festa do Padroeiro da Paróquia Sagrado Coração - A tradicional quermesse abre a temporada junina com comidas típicas, música, artesanato e atividades para toda a família até o mês de junho.

Hora: 19h

Local: Paróquia Sagrado Coração – Av. Mato Grosso, 3280

Entrada: Gratuita

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