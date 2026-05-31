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Fim de Semana

Domingo tem feira criativa, shows e quermesse na agenda cultural em Campo Grande

Programação gratuita reúne a Revoada Cultural, aniversário da Feira Mixturô e a tradicional Festa do Padroeiro

31 maio 2026 - 09h15Sarah Chaves
Primeiro dia da Revoada CulturalPrimeiro dia da Revoada Cultural  

Campo Grande tem opções para todos os gostos neste domingo (31), com programação gratuita espalhada por diferentes regiões da cidade. O dia será marcado por feira de economia criativa, shows musicais, gastronomia, intervenções culturais e quermesse tradicional, reunindo atrações que vão da cultura urbana à celebração religiosa.

DOMINGO

Feira Mixturô – Aniversário de 3 Anos -A feira celebra três anos de atividades com uma programação recheada de gastronomia, arte, economia criativa e apresentações musicais.

Hora: 17h às 22h
Local: Praça do Peixe – Av. Bom Pastor
Entrada: Gratuita

Revoada Cultural - Shows, intervenções urbanas, gastronomia e feira criativa ocupam o centro de Campo Grande durante o evento, que reúne mais de 40 atrações locais e nacionais. Entre os destaques estão GOG e a rapper indígena Katú Mirim.

Hora: 10h às 00h
Local: Rua Maracaju com Rua 14 de Julho
Entrada: Gratuita

Feira da Orla Morena - Com atrações culturais, expositores e opções gastronômicas, a feira recebe ainda o Apoeme-se e uma intervenção circense poética ao longo da programação.

Hora: 15h às 22h
Local: Avenida Noroeste, 1500
Entrada: Gratuita

34ª Festa do Padroeiro da Paróquia Sagrado Coração - A tradicional quermesse abre a temporada junina com comidas típicas, música, artesanato e atividades para toda a família até o mês de junho.

Hora: 19h
Local: Paróquia Sagrado Coração – Av. Mato Grosso, 3280
Entrada: Gratuita

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