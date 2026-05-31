Jovem é espancado pelo sogro e mais dois homens após discussão com a esposa

Um jovem de 20 anos ficou ferido após ser espancado pelo sogro e outros dois homens na sexta-feira (29), em Rio Brilhante. A vítima sofreu um corte profundo na cabeça e precisou ser encaminhada para atendimento médico após as agressões.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz contou que havia discutido com a esposa momentos antes do ataque. Pouco tempo depois, o sogro e outros dois suspeitos foram até a residência onde ele estava e passaram a agredi-lo.

Ainda segundo o relato da vítima à polícia, os autores desferiram socos, chutes e golpes com pedaços de madeira. Durante a violência, o jovem sofreu ferimentos pelo corpo e um corte profundo na região da cabeça.

Após as agressões, a vítima procurou ajuda médica e o caso foi comunicado às autoridades. Não há informações sobre a prisão dos suspeitos.

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

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