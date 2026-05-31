Menu
Menu Busca domingo, 31 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem é espancado pelo sogro e mais dois homens após discussão com a esposa

Vítima de 20 anos sofreu golpes de socos, chutes e pauladas em Rio Brilhante

31 maio 2026 - 09h49Sarah Chaves
Foto: Rio Brilhante em Tempo Real Foto: Rio Brilhante em Tempo Real  

Um jovem de 20 anos ficou ferido após ser espancado pelo sogro e outros dois homens na sexta-feira (29), em Rio Brilhante. A vítima sofreu um corte profundo na cabeça e precisou ser encaminhada para atendimento médico após as agressões.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz contou que havia discutido com a esposa momentos antes do ataque. Pouco tempo depois, o sogro e outros dois suspeitos foram até a residência onde ele estava e passaram a agredi-lo.

Ainda segundo o relato da vítima à polícia, os autores desferiram socos, chutes e golpes com pedaços de madeira. Durante a violência, o jovem sofreu ferimentos pelo corpo e um corte profundo na região da cabeça.

Após as agressões, a vítima procurou ajuda médica e o caso foi comunicado às autoridades. Não há informações sobre a prisão dos suspeitos.

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Forças policiais no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Pescador encontra corpo em rio e mobiliza forças policiais no Portal Caiobá
Foto: Diário Corumbaense
Polícia
Mulher escapa da morte após ser esfaqueada pelo companheiro em Ladário
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é morto após confusão durante a madrugada no Itamaracá
Ainda não há informações sobre os suspeitos
Polícia
Jovem de 19 anos é morto a tiros durante a madrugada em São Gabriel do Oeste
Foto: ilustrativa / Eyeem / Freepik
Polícia
Homem é esfaqueado após discussão em conveniência no Jardim Los Angeles e fica em estado grave
PM atendeu o caso - Foto: Ilustrativa / PMMS
Polícia
PM prende homem em situação de rua após quebra-quebra em restaurante na Capital
Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba
Polícia
Idosa perde R$ 25 mil após golpe com falsa ligação bancária em Paranaíba
Foto: PCMS
Polícia
Homem suspeito de dopar e violentar ex-mulher é preso após série de ameaças contra a vítima
Moto recuperada - Foto: Divulgação / PMMS
Interior
PM recupera motocicleta furtada e devolve esperança ao proprietário em Rio Brilhante
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Divulgação / PMMS
Interior
Jovem é esfaqueado ao tentar separar briga em aldeia de Maracaju

Mais Lidas

Foto: Reprodução / Redes Sociais
Comportamento
Mãe perde filho para a depressão, faz alerta nas redes e emociona milhares de pessoas
Foto: Arquivo pessoal
Polícia
Discussão termina em morte dentro da Ceasa de Campo Grande
UPA Universitário, em Campo Grande
Polícia
AGORA: Dois suspeitos são feridos em confronto com a PM em Campo Grande
Prisão aconteceu em Campo Grande pela Denar
Polícia
Mulher de 33 anos é presa em Campo Grande por lavar dinheiro para o CV