Indígenas ocupam área rural e reivindicam posse de chácara na região da Aldeia Água Bonita

Sarah Chaves e Vinícius Santos atualizado em 31/05/2026 às 10h20

Indígenas ocuparam uma área rural na região da Aldeia Água Bonita, na zona norte de Campo Grande, na manhã deste domingo (31). Conforme informações iniciaia o grupo tenta entrar em uma chácara da região.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), informou primeira equipe que chegou ao local encontrou mais de 50 indígenas. Inicialmente, havia relatos de que o grupo portava facas e flechas, mas, durante o contato com os policiais, a situação foi descrita como pacífica.

Segundo a PM, representantes dos indígenas afirmaram que a área faz parte de uma reivindicação territorial e apresentaram documentos para sustentar a alegação. Os policiais também passaram a reunir a documentação das demais partes envolvidas.

O proprietário da chácara foi orientado a registrar boletim de ocorrência para formalizar o caso. Até o momento, não há informações sobre confronto, feridos ou prisões. A situação segue sendo acompanhada pelas autoridades.

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