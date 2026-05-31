Menu
Menu Busca domingo, 31 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

João Fonseca enfrenta bicampeão de finais em Roland Garros por vaga nas quartas neste domingo

Brasileiro encara o norueguês Casper Ruud, após eliminar Novak Djokovic em uma das maiores vitórias da carreira

31 maio 2026 - 10h33Sarah Chaves, com CNN
Fonseca, de 19 anos, chega embalado pela vitória de virada sobre DjokovicFonseca, de 19 anos, chega embalado pela vitória de virada sobre Djokovic   (Matthew Stockman/Getty Images)

João Fonseca volta à quadra neste domingo (31) em busca de uma vaga nas quartas de final de Roland Garros. Após eliminar o sérvio Novak Djokovic, número 4 do mundo, o brasileiro enfrenta o norueguês Casper Ruud, atual 16º colocado do ranking da ATP e duas vezes vice-campeão do torneio francês. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela plataforma Disney+.

A partida está marcada para não antes das 14h15 (horário de MS), na quadra Philippe-Chatrier, principal palco do Grand Slam disputado em Paris. O confronto será inédito no circuito profissional.

Fonseca, de 19 anos, chega embalado pela vitória de virada sobre Djokovic na última sexta-feira (29). O carioca perdeu os dois primeiros sets, mas reagiu e venceu por 3 a 2, resultado que o colocou entre os 16 melhores da competição.

Do outro lado, Ruud também avançou após uma batalha de cinco sets contra o norte-americano Tommy Paul. O norueguês venceu de virada e manteve vivo o sonho de conquistar seu primeiro título em Roland Garros, torneio no qual foi finalista em 2022 e 2023.

Caso avance às quartas de final, João Fonseca poderá enfrentar o vencedor do duelo entre o russo Andrey Rublev, número 11 do mundo, e o tcheco Jakub Mensik. Uma eventual semifinal pode colocar o alemão Alexander Zverev, atual número 3 do ranking, no caminho do brasileiro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Goleiro Alisson
Esportes
Ancelotti deve testar todo o elenco em amistoso contra o Panamá neste domingo
Carlo Ancelotti em entrevista no centro de treinamento da seleção, na Granja Comary
Esportes
Ancelotti descarta substituir Neymar e diz que jogador teve "má sorte" em lesão
Fonseca faz história, vira para cima de Djokovic e avança Roland Garros
Esportes
Fonseca faz história, vira para cima de Djokovic e avança Roland Garros
Taça da Libertadores
Esportes
Sorteio coloca duelo entre Flamengo e Cruzeiro nas oitavas da Libertadores
Brasileiro enfrenta o poderoso tenista sérvio
Esportes
Fonseca desafia Djokovic por vaga nas oitavas de Roland Garros
Corrida acontece no dia 8 de agosto
Esportes
Corrida Sicredi terá edição com prova kids e expectativa de 1,5 mil atletas
Ídolo com passagens por Corinthians, Palmeiras e Santos estará em dois pontos de encontro
Esportes
Campeão mundial, Viola participa de evento de troca de figurinhas em Campo Grande
Neymar se apresentou na Granja Comary
Esportes
Neymar tem lesão na panturrilha e deve ficar fora da estreia da Copa
Estádio Douradão
Esportes
Federação de Futebol busca apoio para melhorias no Estádio Douradão
João Fonseca eliminou croata e agora enfrenta Djokovic
Esportes
João Fonseca vira para cima de croata e avança em Roland Garros

Mais Lidas

Foto: Reprodução / Redes Sociais
Comportamento
Mãe perde filho para a depressão, faz alerta nas redes e emociona milhares de pessoas
Foto: Arquivo pessoal
Polícia
Discussão termina em morte dentro da Ceasa de Campo Grande
UPA Universitário, em Campo Grande
Polícia
AGORA: Dois suspeitos são feridos em confronto com a PM em Campo Grande
Prisão aconteceu em Campo Grande pela Denar
Polícia
Mulher de 33 anos é presa em Campo Grande por lavar dinheiro para o CV