João Fonseca enfrenta bicampeão de finais em Roland Garros por vaga nas quartas neste domingo

João Fonseca volta à quadra neste domingo (31) em busca de uma vaga nas quartas de final de Roland Garros. Após eliminar o sérvio Novak Djokovic, número 4 do mundo, o brasileiro enfrenta o norueguês Casper Ruud, atual 16º colocado do ranking da ATP e duas vezes vice-campeão do torneio francês. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela plataforma Disney+.

A partida está marcada para não antes das 14h15 (horário de MS), na quadra Philippe-Chatrier, principal palco do Grand Slam disputado em Paris. O confronto será inédito no circuito profissional.

Fonseca, de 19 anos, chega embalado pela vitória de virada sobre Djokovic na última sexta-feira (29). O carioca perdeu os dois primeiros sets, mas reagiu e venceu por 3 a 2, resultado que o colocou entre os 16 melhores da competição.

Do outro lado, Ruud também avançou após uma batalha de cinco sets contra o norte-americano Tommy Paul. O norueguês venceu de virada e manteve vivo o sonho de conquistar seu primeiro título em Roland Garros, torneio no qual foi finalista em 2022 e 2023.

Caso avance às quartas de final, João Fonseca poderá enfrentar o vencedor do duelo entre o russo Andrey Rublev, número 11 do mundo, e o tcheco Jakub Mensik. Uma eventual semifinal pode colocar o alemão Alexander Zverev, atual número 3 do ranking, no caminho do brasileiro.

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