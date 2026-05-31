Ocupação de área rural por indígenas é encerrada após acordo em Campo Grande

A ocupação de uma área rural na região da Aldeia Água Bonita, na zona norte de Campo Grande, foi desmobilizada na manhã deste domingo (31) após negociação conduzida por equipes da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil. O grupo indígena deixou o local de forma pacífica, sem registro de confronto, feridos ou prisões.

A movimentação começou nas primeiras horas do dia, quando mais de 50 indígenas ocuparam parte de uma chácara da região alegando que a área pertence à comunidade indígena Água Bonita. Durante a ocorrência, as forças de segurança atuaram na mediação do conflito.

Liderança indígena da comunidade, Suzie Silva Vito afirmou que a principal reivindicação do grupo é a luta por moradia para famílias da aldeia. Segundo ela, mais de cem famílias enfrentam dificuldades habitacionais e vivem em barracos ou dependem de aluguel.

"Nós temos muitas famílias que não têm onde morar. Tem gente morando de aluguel, sem condições de continuar pagando, e famílias vivendo em barracos. A gente só quer um espaço de moradia", afirmou.

Suzie também alegou que a área reivindicada pertence à comunidade e disse que o grupo buscava uma solução pacífica para a situação.

"A gente veio na paz, não quer violência. Tem pais de família, crianças e mães com bebês aqui. Nós só queremos ocupar onde entendemos que temos direito", declarou.

Mais cedo, a Polícia Militar informou que os indígenas apresentaram documentos relacionados à reivindicação territorial. Já os proprietários da área foram orientados a formalizar a ocorrência e apresentar a documentação do imóvel.

O grupo irá procurar a Justiça para obeter os seus direitos e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

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