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Jovem de 19 anos é morto a tiros durante a madrugada em São Gabriel do Oeste

A vítima tentou correr após ser atingido pelos disparos, mas morreu no local

31 maio 2026 - 11h46Sarah Chaves, com Veja Folha
Ainda não há informações sobre os suspeitos Ainda não há informações sobre os suspeitos   (Veja Folha)

Maxwell Vinícius dos Santos de Jesus, de 19 anos, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (31), em São Gabriel do Oeste. O crime aconteceu por volta das 2h45, na Rua das Garças, no bairro Fênix, e é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações apuradas no local, testemunhas relataram ter ouvido uma motocicleta se aproximando da residência e, logo depois, vários disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida pelos tiros e ainda tentou correr para dentro do imóvel, mas caiu poucos metros depois e morreu antes da chegada do socorro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, porém apenas constataram o óbito. A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, responsáveis pelos levantamentos iniciais da ocorrência.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos nem sobre a motivação do crime. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de São Gabriel do Oeste.

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