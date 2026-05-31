Jovem de 19 anos é morto a tiros durante a madrugada em São Gabriel do Oeste

Maxwell Vinícius dos Santos de Jesus, de 19 anos, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (31), em São Gabriel do Oeste. O crime aconteceu por volta das 2h45, na Rua das Garças, no bairro Fênix, e é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações apuradas no local, testemunhas relataram ter ouvido uma motocicleta se aproximando da residência e, logo depois, vários disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida pelos tiros e ainda tentou correr para dentro do imóvel, mas caiu poucos metros depois e morreu antes da chegada do socorro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, porém apenas constataram o óbito. A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, responsáveis pelos levantamentos iniciais da ocorrência.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos nem sobre a motivação do crime. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de São Gabriel do Oeste.

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