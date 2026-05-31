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Homem é morto após confusão durante a madrugada no Itamaracá

O caso foi registrado como homicídio qualificado e suspeito segue foragido

31 maio 2026 - 12h12Sarah Chaves
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Reprodução)

Um homem de 40 anos, identificado como Aelisson Ferreira dos Santos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (31), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. O caso ocorreu após uma suposta briga com o suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais foram acionados para verificar uma confusão na região e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais vitais. Durante as primeiras apurações, a moradora, vizinha do local, contou que ouviu gritos e uma discussão envolvendo várias pessoas durante a madrugada. Ela também entregou aos investigadores um vídeo gravado em seu celular que registrou parte do desentendimento.

Ainda conforme o registro, testemunhas apontaram como principal suspeito, Luan Henrique de Oliveira Fernandes, que teria deixado o local logo após o crime. A esposa dele, informou aos policiais que o homem havia saído e não retornado. Inicialmente, a identidade da vítima não era conhecida, mas posteriormente ela foi confirmada como sendo Aelisson Ferreira dos Santos.

Equipes da perícia estiveram no local para realizar os levantamentos necessários, enquanto a Polícia Civil iniciou diligências para localizar o suspeito e esclarecer a dinâmica do crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como homicídio qualificado com emprego de meio insidioso. A investigação segue para apurar as circunstâncias da morte e localizar o autor do crime.
 

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