Homem é morto após confusão durante a madrugada no Itamaracá

Um homem de 40 anos, identificado como Aelisson Ferreira dos Santos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (31), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. O caso ocorreu após uma suposta briga com o suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais foram acionados para verificar uma confusão na região e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais vitais. Durante as primeiras apurações, a moradora, vizinha do local, contou que ouviu gritos e uma discussão envolvendo várias pessoas durante a madrugada. Ela também entregou aos investigadores um vídeo gravado em seu celular que registrou parte do desentendimento.

Ainda conforme o registro, testemunhas apontaram como principal suspeito, Luan Henrique de Oliveira Fernandes, que teria deixado o local logo após o crime. A esposa dele, informou aos policiais que o homem havia saído e não retornado. Inicialmente, a identidade da vítima não era conhecida, mas posteriormente ela foi confirmada como sendo Aelisson Ferreira dos Santos.

Equipes da perícia estiveram no local para realizar os levantamentos necessários, enquanto a Polícia Civil iniciou diligências para localizar o suspeito e esclarecer a dinâmica do crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como homicídio qualificado com emprego de meio insidioso. A investigação segue para apurar as circunstâncias da morte e localizar o autor do crime.



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