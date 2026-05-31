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Homem é esfaqueado após discussão em conveniência no Jardim Los Angeles e fica em estado grave

A vítima já havia informado para testemunhas que estava sendo ameaçada na madrugada deste domingo

31 maio 2026 - 10h53Sarah Chaves
Foto: ilustrativa / Eyeem / FreepikFoto: ilustrativa / Eyeem / Freepik  

Um homem de 39 anos, identificado como Mauro Chaves, foi esfaqueado durante a madrugada deste domingo (31), no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. A vítima sofreu um golpe de faca na região das costas, foi socorrida em estado grave e encaminhada para a Santa Casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal na Rua José Antônio Saraiva. Quando a equipe chegou ao local, Mauro já recebia atendimento do Corpo de Bombeiros. A companheira da vítima, relatou que ele chegou ferido à residência e contou apenas que havia se desentendido com algumas pessoas, que seriam responsáveis pelo ataque.

Ainda conforme o registro, testemunhas informaram que Mauro passou horas consumindo bebidas alcoólicas em uma conveniência na Rua Cassim Contar. O funcionário do estabelecimento, contou que dois homens chegaram em uma motocicleta e que a vítima iniciou uma discussão com um deles. Durante a confusão, um dos suspeitos teria sacado uma faca e atingido Mauro. A testemunha afirmou ainda que, momentos antes, a própria vítima havia comentado que vinha recebendo ameaças de morte.

Imagens do sistema de monitoramento da conveniência mostram Mauro discutindo com dois homens pouco antes do crime. Em seguida, ele aparece correndo. Embora as câmeras não registrem claramente o momento da facada, as gravações indicam uma movimentação compatível com a agressão. Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A Polícia Civil realizou diligências nos locais relacionados ao crime, analisou imagens de segurança e segue investigando a autoria e a motivação do ataque.
 

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