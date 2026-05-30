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Mulher vai parar embaixo de caminhão e sofre ferimentos graves na Capital

Acidente foi registrado na tarde de sexta-feira na região do Núcleo Industrial

30 maio 2026 - 10h54Sarah Chaves
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Uma motociclista de 40 anos ficou gravemente ferida após se envolver em um acidente com um caminhão na tarde de sexta-feira (29), no Núcleo Industrial noo cruzamento da Avenida Solon Padilha com a Rua Sebastião Andrade Pinho em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Simone Macedo Correia, conduzia uma motocicleta pela Avenida Solon Padilha, no sentido Indubrasil, quando atingiu a lateral de um caminhão dirigido por um jovem de 19 anos.

Conforme apurado no local, o motorista do caminhão tentou fazer uma conversão à esquerda para acessar a Rua Sebastião Andrade Pinho, momento em que ocorreu a batida. Com o impacto, a motociclista caiu e ficou embaixo do veículo, sofrendo ferimentos graves em uma das mãos e em um dos braços. Ela foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa.

Tanto a motociclista quanto o motorista do caminhão não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O condutor do caminhão realizou teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool. Câmeras de monitoramento da região registraram o acidente e as imagens foram recolhidas para auxiliar na apuração dos fatos.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano.
 

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