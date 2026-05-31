Mulher escapa da morte após ser esfaqueada pelo companheiro em Ladário

Uma mulher de 26 anos sobreviveu a uma tentativa de feminicídio na madrugada deste sábado (30), em Ladário. Ela foi atacada dentro de casa, no bairro Alta Floresta I, e sofreu diversos ferimentos provocados por um objeto cortante. O principal suspeito é o companheiro da vítima, de 22 anos.

Quando as equipes de resgate chegaram ao local, encontraram a mulher consciente, mas desorientada. Ela apresentava cortes na cabeça, pescoço, orelha, axila e pulso, além de intenso sangramento.

Segundo informações apuradas pelos bombeiros, as lesões teriam sido causadas por uma garrafa de vidro quebrada. A vítima recebeu os primeiros socorros ainda na residência, onde os militares realizaram o controle do sangramento e os procedimentos de estabilização.

Após o atendimento inicial, a mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A Polícia Militar também esteve no local e localizou o suspeito nas proximidades da residência. Ele foi preso e encaminhado para os procedimentos cabíveis. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e será investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher.

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