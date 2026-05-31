Árbitro é agredido após expulsão em partida de futebol no Jardim Morenão

Um árbitro de futebol de 29 anos foi agredido durante uma partida realizada na tarde de sábado (30), no Jardim Morenão, em Campo Grande. O caso aconteceu após um desentendimento entre jogadores das equipes participantes.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou depois da marcação de uma falta durante o jogo realizado na Rua Divino da Fonseca. Segundo o registro, após a expulsão de um atleta da equipe Isolados FC, jogadores do time adversário cercaram o árbitro Everton de 29 anos, e passaram a xingá-lo.

Sentindo-se ameaçado, ele tentou afastar um dos envolvidos. Neste momento, Tiago Albaneo Pereira, de 39 anos, teria atingido Everton com um soco na boca, provocando o ferimento.

Ainda conforme o boletim, Tiago confirmou que houve o desentendimento, mas negou ter dado um soco no árbitro. Ele afirmou que apenas o empurrou e que outros jogadores também participaram da confusão. As versões apresentadas pelos envolvidos são diferentes e serão analisadas durante a investigação.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como lesão corporal dolosa. A vítima informou que pretende representar criminalmente contra o autor e foi orientada a realizar exame para comprovar as lesões sofridas.



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