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Árbitro é agredido após expulsão em partida de futebol no Jardim Morenão

A vítima sofreu um corte no lábio durante confusão entre jogadores após a marcação de uma falta

31 maio 2026 - 12h51Sarah Chaves
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (IA)

Um árbitro de futebol de 29 anos foi agredido durante uma partida realizada na tarde de sábado (30), no Jardim Morenão, em Campo Grande. O caso aconteceu após um desentendimento entre jogadores das equipes participantes.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou depois da marcação de uma falta durante o jogo realizado na Rua Divino da Fonseca. Segundo o registro, após a expulsão de um atleta da equipe Isolados FC, jogadores do time adversário cercaram o árbitro Everton de 29 anos, e passaram a xingá-lo.

Sentindo-se ameaçado, ele tentou afastar um dos envolvidos. Neste momento, Tiago Albaneo Pereira, de 39 anos, teria atingido Everton com um soco na boca, provocando o ferimento.

Ainda conforme o boletim, Tiago confirmou que houve o desentendimento, mas negou ter dado um soco no árbitro. Ele afirmou que apenas o empurrou e que outros jogadores também participaram da confusão. As versões apresentadas pelos envolvidos são diferentes e serão analisadas durante a investigação.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como lesão corporal dolosa. A vítima informou que pretende representar criminalmente contra o autor e foi orientada a realizar exame para comprovar as lesões sofridas.
 

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