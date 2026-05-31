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Incêndio destrói móveis e equipamentos de espetaria em Corumbá

Chamas atingiram o comércio na região central da cidade, mas ninguém se feriu

31 maio 2026 - 13h13Sarah Chaves, com informações de O Pantaneiro

Um incêndio atingiu uma espetaria durante a madrugada deste sábado (30), na região central de Corumbá. O fogo destruiu móveis, equipamentos e utensílios do estabelecimento, mas ninguém ficou ferido.

O caso aconteceu por volta da 1h40, no cruzamento das ruas Firmo de Matos e Porto Carreiro. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas após moradores perceberem uma grande quantidade de fumaça saindo do comércio, que estava fechado no momento do incidente.

Ao chegar ao local, os bombeiros precisaram forçar a entrada pela porta principal para iniciar o combate às chamas. Segundo a corporação, o fogo estava concentrado em uma torre de som, apontada como a provável origem do incêndio.

A ação rápida evitou que as chamas se espalhassem para outras áreas do imóvel. Mesmo assim, o fogo causou prejuízos ao proprietário. Foram destruídas 18 cadeiras, seis mesas, uma televisão de 40 polegadas, a torre de som, toalhas de mesa e outros materiais utilizados no funcionamento da espetaria.

O dono do estabelecimento acompanhou o atendimento da ocorrência. Após o combate às chamas e a vistoria do imóvel, o local foi considerado seguro pelos bombeiros.

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