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Ancelotti deve testar todo o elenco em amistoso contra o Panamá neste domingo

Seleção faz último jogo no Brasil antes da Copa e pode realizar até 11 substituições

31 maio 2026 - 13h33Sarah Chaves
Goleiro AlissonGoleiro Alisson   ( Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

A Seleção Brasileira enfrenta o Panamá neste domingo (31), às 17h30 (de MS), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Mais do que uma despedida diante da torcida brasileira antes do embarque para os Estados Unidos, a partida servirá como um grande laboratório para Carlo Ancelotti, que pretende observar praticamente todo o elenco disponível antes da estreia no Mundial.

A partida terá transmissão da Globo e do SporTV na TV aberta e fechada, além do canal GE TV, no YouTube. O amistoso também poderá ser acompanhado em tempo real pelos principais portais esportivos.

A comissão técnica brasileira planeja utilizar todos os jogadores de linha relacionados para o confronto. Para viabilizar os testes, Brasil e Panamá chegaram a um acordo que permite até 11 substituições durante a partida. A expectativa é que Ancelotti faça ao menos dez mudanças, aproveitando o duelo para avaliar opções táticas e individuais em diferentes momentos do jogo.

O treinador inicia a partida com Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha e Vini Júnior. As principais novidades estão na defesa, já que Marquinhos e Gabriel Magalhães ficaram fora após participarem da final da Liga dos Campeões da Europa. Gabriel Martinelli também ainda não se integrou ao grupo.

Outra ausência importante é Neymar, que segue em recuperação de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha e não participou dos treinamentos realizados na Granja Comary ao longo da semana.

Do outro lado, o Panamá chega desfalcado de dois de seus principais jogadores: o goleiro Luis Mejía e o meia Adalberto Carrasquilla. Mesmo assim, a equipe comandada por Thomas Christiansen foi escolhida pela comissão técnica brasileira por apresentar características semelhantes às de adversários que o Brasil encontrará na fase de grupos da Copa do Mundo, especialmente o Haiti.

Após o amistoso, a delegação embarca para Nova Jersey, nos Estados Unidos, na segunda-feira (1º). Antes da estreia no Mundial, marcada para 13 de junho contra o Marrocos, a Seleção ainda fará um último teste diante do Egito, no dia 6. Haiti e Escócia completam o Grupo C do torneio.

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