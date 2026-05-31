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Dirigindo bêbado e sem CNH, motorista é preso em Nova Alvorada do Sul

Homem conduzia veículo de forma perigosa quando foi interceptado pelos policiais militares

31 maio 2026 - 14h15Vinícius Santos
Veículo apreendido - Foto: PMMSVeículo apreendido - Foto: PMMS  

Um homem foi preso na noite deste sábado (30) em Nova Alvorada do Sul após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool durante uma abordagem da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul).

Conforme apurado, a equipe realizava policiamento ostensivo na região central da cidade quando visualizou um veículo trafegando em zigue-zague pela via, colocando em risco a segurança de outros motoristas e pedestres.

Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem do automóvel. Ao desembarcar, o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, como dificuldade para se manter em pé, fala desconexa, olhos avermelhados e forte odor etílico.

Questionado pela guarnição, o homem confirmou que havia ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo. Durante a fiscalização, os policiais também constataram que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ainda segundo as informações, o veículo apresentava irregularidades administrativas e foi removido para um pátio credenciado. Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para as providências cabíveis.

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