Fã da PMMS recebe policiais durante festa de aniversário em Nova Alvorada do Sul

A noite deste sábado (30) foi inesquecível para a pequena Alane, que celebrou seus 10 anos de vida de uma forma muito especial, em Nova Alvorada do Sul. Admiradora da Polícia Militar, a aniversariante recebeu um presente que ficará para sempre na memória, a visita de policiais militares durante a sua festa de aniversário.

Atendendo ao convite feito pela família, equipes da PMMS compareceram à comemoração e participaram do momento de confraternização ao lado de familiares e amigos. A presença dos policiais trouxe ainda mais alegria à festa e emocionou a aniversariante, que não escondeu a felicidade ao receber seus convidados especiais.

Um dos momentos mais marcantes da noite aconteceu quando Alane teve a oportunidade de vestir um colete utilizado pelos policiais militares. A experiência arrancou sorrisos, rendeu muitas fotografias e tornou a comemoração ainda mais significativa para a menina.

A ação reforça a importância da Polícia Comunitária, modelo de atuação que busca estreitar os laços entre a corporação e a população, promovendo confiança, respeito e cooperação mútua. Mais do que garantir a segurança pública, a iniciativa demonstra o compromisso da Polícia Militar em participar de ações que aproximam a instituição da comunidade.

Para a família, a visita representou a realização de um sonho da aniversariante. Já para os policiais, foi uma oportunidade de compartilhar um momento de felicidade e fortalecer a relação de proximidade com a população de Nova Alvorada do Sul.

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