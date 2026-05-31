Menu
Menu Busca domingo, 31 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Motociclista embriagado e sem CNH tenta fugir da polícia, cai e é preso em Campo Grande

O jovem colidiu com a viatura da polícia com o veículo que era de um amigo

31 maio 2026 - 14h35Sarah Chaves
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

Um homem identificado como Carlos Eduardo de 25 anos, foi preso na madrugada deste domingo (31), após ser flagrado pilotando uma motocicleta na contramão, sob efeito de álcool e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na Vila Ipiranga, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais faziam deslocamento pela Avenida Thirson de Almeida quando viram o motociclista trafegando na contramão. Ao receber ordem de parada, Carlos não obedeceu e fugiu em alta velocidade por ruas do bairro. Durante a perseguição, ele passou pela contramão em diferentes vias e chegou a subir na calçada tentando escapar. Em determinado momento, perdeu o controle da motocicleta, bateu na viatura e, em seguida, atingiu uma mureta, caindo no chão.

Ainda conforme o registro, após ser abordado, Carlos informou que não possuía CNH e que a motocicleta pertencia a um amigo. Ele relatou que tentou fugir para evitar autuações de trânsito. O motociclista também disse que havia sofrido uma queda durante a fuga, o que teria provocado escoriações nos braços, mãos, região lombar e no pé esquerdo. Os policiais perceberam sinais de embriaguez, como forte odor de álcool, olhos avermelhados, fala pastosa e sonolência. Ele recusou fazer o teste do bafômetro.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como dirigir veículo sem habilitação gerando perigo de dano e conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Após receber atendimento médico por causa dos ferimentos da queda, Carlos foi liberado.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Devendo aluguel, inquilino denuncia dono da casa por ameaça na Capital
Ambulância - Foto: Ilustrativa
Saúde
Idoso sofre queda durante crise epiléptica e morre após dias internado em Dourados
Foto: Ilustrativa / Keila Oliveira
Polícia
Polícia Penal apreende maconha jogada por drone em presídio de Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Briga por pipa termina em tentativa de homicídio em Campo Grande
Pix Foto: Shutterstock
Polícia
PIX enviado por engano tem final feliz: homem recupera R$ 3,5 mil em Campo Grande
Reprodução/X/LucAuffret
Internacional
Quebra-quebra após título do PSG deixa mais de 200 feridos e mobiliza 20 mil policiais
Foto: Ilustrativa / Bruno Peres/Agência Brasil
Polícia
Bandido aplica golpe, recebe dinheiro e ainda tira sarro da vítima na Capital
 Carro funerário no CEPOL - Foto: Vinícius Santos / Ilustrativa
Saúde
Idosa de 92 anos morre após apresentar dificuldades respiratórias no Aero Rancho
Divulgação / Assessoria
Interior
Fã da PMMS recebe policiais durante festa de aniversário em Nova Alvorada do Sul
Veículo apreendido - Foto: PMMS
Polícia
Dirigindo bêbado e sem CNH, motorista é preso em Nova Alvorada do Sul

Mais Lidas

Foto: Reprodução / Redes Sociais
Comportamento
Mãe perde filho para a depressão, faz alerta nas redes e emociona milhares de pessoas
Foto: Arquivo pessoal
Polícia
Discussão termina em morte dentro da Ceasa de Campo Grande
UPA Universitário, em Campo Grande
Polícia
AGORA: Dois suspeitos são feridos em confronto com a PM em Campo Grande
Prisão aconteceu em Campo Grande pela Denar
Polícia
Mulher de 33 anos é presa em Campo Grande por lavar dinheiro para o CV