Motociclista embriagado e sem CNH tenta fugir da polícia, cai e é preso em Campo Grande

Um homem identificado como Carlos Eduardo de 25 anos, foi preso na madrugada deste domingo (31), após ser flagrado pilotando uma motocicleta na contramão, sob efeito de álcool e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na Vila Ipiranga, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais faziam deslocamento pela Avenida Thirson de Almeida quando viram o motociclista trafegando na contramão. Ao receber ordem de parada, Carlos não obedeceu e fugiu em alta velocidade por ruas do bairro. Durante a perseguição, ele passou pela contramão em diferentes vias e chegou a subir na calçada tentando escapar. Em determinado momento, perdeu o controle da motocicleta, bateu na viatura e, em seguida, atingiu uma mureta, caindo no chão.

Ainda conforme o registro, após ser abordado, Carlos informou que não possuía CNH e que a motocicleta pertencia a um amigo. Ele relatou que tentou fugir para evitar autuações de trânsito. O motociclista também disse que havia sofrido uma queda durante a fuga, o que teria provocado escoriações nos braços, mãos, região lombar e no pé esquerdo. Os policiais perceberam sinais de embriaguez, como forte odor de álcool, olhos avermelhados, fala pastosa e sonolência. Ele recusou fazer o teste do bafômetro.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como dirigir veículo sem habilitação gerando perigo de dano e conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Após receber atendimento médico por causa dos ferimentos da queda, Carlos foi liberado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também