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AGORA: Pescador encontra corpo em rio e mobiliza forças policiais no Portal Caiobá

Pescador acionou a Polícia Militar após avistar o cadáver; perícia realiza os primeiros levantamentos no local

31 maio 2026 - 13h53Vinícius Santos
Forças policiais no local - Foto: WhatsApp / JD1Forças policiais no local - Foto: WhatsApp / JD1  

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um rio na tarde deste domingo (31), na rua da Lógica, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. A ocorrência mobiliza equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Perícia Criminal.

Segundo as informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de achado de cadáver. No local, os policiais encontraram um corpo humano em avançado estado de decomposição dentro do rio.

Ainda conforme os dados iniciais, um homem que pescava na região teria avistado o cadáver e acionado as autoridades. Foi constatado preliminarmente que a vítima apresenta um ferimento na cabeça. 

Diante da situação, a Perícia Criminal e a autoridade policial foram acionadas para realizar os procedimentos necessários. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica atuam no local e devem dar início às investigações para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da morte.

(*) As informações são preliminares e podem ser atualizadas a qualquer momento.

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