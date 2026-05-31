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Saúde

Idosa de 92 anos morre após apresentar dificuldades respiratórias no Aero Rancho

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a mulher já estava sem sinais vitais quando a equipe chegou

31 maio 2026 - 15h35Vinícius Santos
Carro funerário no CEPOL - Foto: Vinícius Santos / Ilustrativa Carro funerário no CEPOL - Foto: Vinícius Santos / Ilustrativa  

Uma idosa de 92 anos morreu na manhã deste domingo (31), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, após apresentar um quadro de mal-estar acompanhado de dificuldades respiratórias.

Conforme o boletim de ocorrência, o registro foi realizado pela filha da vítima, que relatou às autoridades que a mãe estava acamada há algum tempo e recebia cuidados diários em razão de seu estado de saúde.

Segundo consta no boletim, nas primeiras horas da manhã, a idosa passou mal e apresentou dificuldades para respirar. Após alguns instantes, houve uma aparente melhora do quadro, mas, em seguida, ela desfaleceu.

Diante da situação, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para prestar atendimento. No entanto, quando os socorristas chegaram ao imóvel, constataram que a vítima já estava sem sinais vitais.

Ainda de acordo com o registro policial, a idosa fazia uso contínuo de medicamentos em decorrência de problemas de saúde. O caso foi registrado como morte natural, sem indícios de violência ou qualquer circunstância suspeita.

A ocorrência foi formalizada no Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol).

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