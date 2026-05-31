Bandido aplica golpe, recebe dinheiro e ainda tira sarro da vítima na Capital

Um homem de 42 anos procurou a Polícia Civil neste domingo (31), em Campo Grande, após cair em um golpe durante uma tentativa de compra de uma motocicleta anunciada em uma plataforma de vendas de rede social.

O que mais chamou a atenção no caso foi a atitude do criminoso, que, após receber o dinheiro da vítima, ainda tirou sarro e confirmou a fraude por meio de uma mensagem.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem encontrou um anúncio de uma motocicleta Honda CG 150, verde, ano/modelo 2004/2004, que estava sendo oferecida inicialmente por R$ 2.450. O contato com o suposto vendedor ocorreu por meio do WhatsApp.

Durante a negociação, o anunciante informou que o veículo possuía débitos de documentação e, por esse motivo, reduziu o valor para R$ 2.100. Convencido de que a oferta era verdadeira, o comprador realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 2.200 para uma conta vinculada ao CPF de uma mulher.

Após a confirmação do pagamento, o suposto vendedor enviou uma mensagem direta e debochada à vítima com a frase: "CAIU NO GOLPE". Depois disso, não houve entrega da motocicleta nem devolução do dinheiro transferido.

Diante da situação, a vítima registrou boletim de ocorrência e solicitou a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a adoção das medidas cabíveis. O registro também será utilizado para instruir o pedido de contestação da transferência junto à instituição bancária.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

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