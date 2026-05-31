Menu
Menu Busca domingo, 31 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Polícia

Bandido aplica golpe, recebe dinheiro e ainda tira sarro da vítima na Capital

Morador de Campo Grande acreditava estar comprando uma motocicleta anunciada em rede social

31 maio 2026 - 15h56Vinícius Santos
Foto: Ilustrativa / Bruno Peres/Agência BrasilFoto: Ilustrativa / Bruno Peres/Agência Brasil  

Um homem de 42 anos procurou a Polícia Civil neste domingo (31), em Campo Grande, após cair em um golpe durante uma tentativa de compra de uma motocicleta anunciada em uma plataforma de vendas de rede social.

O que mais chamou a atenção no caso foi a atitude do criminoso, que, após receber o dinheiro da vítima, ainda tirou sarro e confirmou a fraude por meio de uma mensagem.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem encontrou um anúncio de uma motocicleta Honda CG 150, verde, ano/modelo 2004/2004, que estava sendo oferecida inicialmente por R$ 2.450. O contato com o suposto vendedor ocorreu por meio do WhatsApp.

Durante a negociação, o anunciante informou que o veículo possuía débitos de documentação e, por esse motivo, reduziu o valor para R$ 2.100. Convencido de que a oferta era verdadeira, o comprador realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 2.200 para uma conta vinculada ao CPF de uma mulher.

Após a confirmação do pagamento, o suposto vendedor enviou uma mensagem direta e debochada à vítima com a frase: "CAIU NO GOLPE". Depois disso, não houve entrega da motocicleta nem devolução do dinheiro transferido.

Diante da situação, a vítima registrou boletim de ocorrência e solicitou a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a adoção das medidas cabíveis. O registro também será utilizado para instruir o pedido de contestação da transferência junto à instituição bancária.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Devendo aluguel, inquilino denuncia dono da casa por ameaça na Capital
Ambulância - Foto: Ilustrativa
Saúde
Idoso sofre queda durante crise epiléptica e morre após dias internado em Dourados
Foto: Ilustrativa / Keila Oliveira
Polícia
Polícia Penal apreende maconha jogada por drone em presídio de Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Briga por pipa termina em tentativa de homicídio em Campo Grande
Pix Foto: Shutterstock
Polícia
PIX enviado por engano tem final feliz: homem recupera R$ 3,5 mil em Campo Grande
Reprodução/X/LucAuffret
Internacional
Quebra-quebra após título do PSG deixa mais de 200 feridos e mobiliza 20 mil policiais
 Carro funerário no CEPOL - Foto: Vinícius Santos / Ilustrativa
Saúde
Idosa de 92 anos morre após apresentar dificuldades respiratórias no Aero Rancho
Divulgação / Assessoria
Interior
Fã da PMMS recebe policiais durante festa de aniversário em Nova Alvorada do Sul
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Motociclista embriagado e sem CNH tenta fugir da polícia, cai e é preso em Campo Grande
Veículo apreendido - Foto: PMMS
Polícia
Dirigindo bêbado e sem CNH, motorista é preso em Nova Alvorada do Sul

Mais Lidas

Foto: Reprodução / Redes Sociais
Comportamento
Mãe perde filho para a depressão, faz alerta nas redes e emociona milhares de pessoas
Foto: Arquivo pessoal
Polícia
Discussão termina em morte dentro da Ceasa de Campo Grande
UPA Universitário, em Campo Grande
Polícia
AGORA: Dois suspeitos são feridos em confronto com a PM em Campo Grande
Prisão aconteceu em Campo Grande pela Denar
Polícia
Mulher de 33 anos é presa em Campo Grande por lavar dinheiro para o CV