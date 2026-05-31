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PIX enviado por engano tem final feliz: homem recupera R$ 3,5 mil em Campo Grande

Vítima chegou a procurar a Polícia Civil para registrar o caso, mas retornou à delegacia para comunicar a restituição do valor

31 maio 2026 - 16h35Vinícius Santos
Pix Foto: ShutterstockPix Foto: Shutterstock  

Um homem de 52 anos procurou a Polícia Civil duas vezes neste domingo (31), em Campo Grande, após realizar uma transferência via PIX para a pessoa errada e, posteriormente, conseguir reaver todo o valor transferido.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima informou que efetuou uma transferência de R$ 3.500 para uma conta equivocada. Ao perceber o erro, tentou resolver a situação diretamente com o destinatário do dinheiro.

Segundo o relato, o homem entrou em contato por mensagens de WhatsApp com a pessoa que recebeu o valor. Inicialmente, o destinatário afirmou que não poderia resolver a situação naquele momento e, em seguida, desligou o celular.

Diante da dificuldade para recuperar o dinheiro, a vítima compareceu à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Centro) para registrar a ocorrência, porém, o homem retornou à unidade policial para informar que o valor havia sido devolvido.

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