Briga por pipa termina em tentativa de homicídio em Campo Grande

Um homem está internado no hospital Santa Casa de Campo Grande após ser esfaqueado durante uma briga no bairro Jardim Los Angeles, neste domingo (31). A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência já na unidade hospitalar.

Conforme dados da ocorrência, a vítima deu entrada na Santa Casa de Campo Grande após ser encaminhada pelo SAMU, com transferência da UPA Moreninhas. No local, aos policiais, o homem relatou que entrou em vias de fato com um indivíduo.

Ele afirmou não saber informar o nome completo do autor nem o endereço exato do fato, relatando apenas que a briga teria ocorrido no bairro Jardim Los Angeles. Segundo a vítima, a motivação do desentendimento teria sido uma pipa.

Durante a briga, o autor teria desferido golpes de faca que atingiram o braço direito, as costas e o ombro da vítima. O ferimento nas costas chegou a causar perfuração. O homem permaneceu consciente e orientado, ficando sob cuidados médicos e aguardando procedimentos.

Conforme o boletim policial, a vítima segue internada sob atendimento médico. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, responsável pelas investigações, e registrado como homicídio na forma tentada.

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