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Briga por pipa termina em tentativa de homicídio em Campo Grande

Vítima foi atingida por golpes de faca no braço, costas e ombro e segue internada no Hospital Santa Casa

31 maio 2026 - 16h55Vinícius Santos
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Um homem está internado no hospital Santa Casa de Campo Grande após ser esfaqueado durante uma briga no bairro Jardim Los Angeles, neste domingo (31). A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência já na unidade hospitalar.

Conforme dados da ocorrência, a vítima deu entrada na Santa Casa de Campo Grande após ser encaminhada pelo SAMU, com transferência da UPA Moreninhas. No local, aos policiais, o homem relatou que entrou em vias de fato com um indivíduo.

Ele afirmou não saber informar o nome completo do autor nem o endereço exato do fato, relatando apenas que a briga teria ocorrido no bairro Jardim Los Angeles. Segundo a vítima, a motivação do desentendimento teria sido uma pipa.

Durante a briga, o autor teria desferido golpes de faca que atingiram o braço direito, as costas e o ombro da vítima. O ferimento nas costas chegou a causar perfuração. O homem permaneceu consciente e orientado, ficando sob cuidados médicos e aguardando procedimentos.

Conforme o boletim policial, a vítima segue internada sob atendimento médico. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, responsável pelas investigações, e registrado como homicídio na forma tentada.

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