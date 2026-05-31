Quebra-quebra após título do PSG deixa mais de 200 feridos e mobiliza 20 mil policiais

A comemoração pelo título do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa terminou marcada por violência, confrontos e vandalismo em diversas regiões da França. Segundo informações divulgadas pela Reuters, mais de 200 pessoas ficaram feridas e uma morreu durante os distúrbios registrados após a conquista do clube francês.

Um dia após o PSG superar o Arsenal em uma emocionante disputa de pênaltis em Budapeste e garantir o título europeu, milhares de torcedores se reuniram nas ruas de Paris para celebrar a conquista. A principal concentração ocorreu no Champ de Mars, nas proximidades da Torre Eiffel, onde os jogadores participaram de um desfile da vitória na tarde deste domingo.

Apesar do clima de festa, as celebrações foram parcialmente ofuscadas por episódios de violência registrados na noite seguinte ao jogo. De acordo com as autoridades francesas, 57 policiais ficaram feridos e mais de 400 pessoas foram detidas, incluindo ocorrências registradas fora da capital francesa.

A polícia informou que diversas vitrines de lojas foram destruídas em Paris. Além disso, veículos e estações de aluguel de bicicletas foram incendiados durante os tumultos.

O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, afirmou que também foram registrados atos de vandalismo contra prédios públicos em cidades do interior, como Orléans.

Segundo as autoridades, a maioria dos confrontos não teve como alvo direto as forças de segurança. No entanto, uma delegacia localizada no centro de Paris registrou breves enfrentamentos durante a noite de sábado.

O Ministério Público de Paris confirmou ainda a morte de um jovem em um acidente de motocicleta ocorrido em meio aos distúrbios.

Para conter a violência, o governo francês mobilizou uma gigantesca operação de segurança com mais de 20 mil policiais em todo o país. Laurent Nuñez afirmou que os episódios de vandalismo foram combatidos de forma sistemática pelas forças de segurança.

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