Menu
Menu Busca domingo, 31 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Polícia Penal apreende maconha jogada por drone em presídio de Dourados

Monitoramento da unidade identificou a ação criminosa e garantiu a apreensão dos entorpecentes

31 maio 2026 - 17h15Vinícius Santos
Foto: Ilustrativa / Keila OliveiraFoto: Ilustrativa / Keila Oliveira  

Uma tentativa de envio de drogas para o sistema prisional foi frustrada pela Polícia Penal na noite deste sábado (30), em Dourados. A ação ocorreu por volta das 23h38, quando servidores identificaram um drone sobrevoando a unidade penal e lançando malotes com entorpecentes.

Conforme a ocorrência, equipes da torre de vigilância e do setor de monitoramento avistaram um VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado), popularmente conhecido como drone, realizando a descida de pacotes suspeitos na região entre o Raio II, Ala B, e os fundos da cozinha do presídio.

Durante a ação, um dos malotes ficou enroscado na tela de proteção da unidade, enquanto o segundo caiu sobre o telhado da Ala B. Diante da situação, o corpo de segurança da unidade foi acionado e se deslocou imediatamente até o local, conseguindo recuperar os dois volumes antes que chegassem aos internos.

Ao abrir os malotes, os policiais penais encontraram dois tabletes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 940 gramas.

Segundo o registro, não foi possível identificar o responsável pela droga, nem quem operava o equipamento, já que o material foi lançado por meio do drone, que deixou o local e seguiu para destino ignorado antes de ser interceptado.

A droga foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para o registro da ocorrência e continuidade das investigações.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Devendo aluguel, inquilino denuncia dono da casa por ameaça na Capital
Ambulância - Foto: Ilustrativa
Saúde
Idoso sofre queda durante crise epiléptica e morre após dias internado em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Briga por pipa termina em tentativa de homicídio em Campo Grande
Pix Foto: Shutterstock
Polícia
PIX enviado por engano tem final feliz: homem recupera R$ 3,5 mil em Campo Grande
Reprodução/X/LucAuffret
Internacional
Quebra-quebra após título do PSG deixa mais de 200 feridos e mobiliza 20 mil policiais
Foto: Ilustrativa / Bruno Peres/Agência Brasil
Polícia
Bandido aplica golpe, recebe dinheiro e ainda tira sarro da vítima na Capital
 Carro funerário no CEPOL - Foto: Vinícius Santos / Ilustrativa
Saúde
Idosa de 92 anos morre após apresentar dificuldades respiratórias no Aero Rancho
Divulgação / Assessoria
Interior
Fã da PMMS recebe policiais durante festa de aniversário em Nova Alvorada do Sul
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Motociclista embriagado e sem CNH tenta fugir da polícia, cai e é preso em Campo Grande
Veículo apreendido - Foto: PMMS
Polícia
Dirigindo bêbado e sem CNH, motorista é preso em Nova Alvorada do Sul

Mais Lidas

Foto: Reprodução / Redes Sociais
Comportamento
Mãe perde filho para a depressão, faz alerta nas redes e emociona milhares de pessoas
Foto: Arquivo pessoal
Polícia
Discussão termina em morte dentro da Ceasa de Campo Grande
UPA Universitário, em Campo Grande
Polícia
AGORA: Dois suspeitos são feridos em confronto com a PM em Campo Grande
Prisão aconteceu em Campo Grande pela Denar
Polícia
Mulher de 33 anos é presa em Campo Grande por lavar dinheiro para o CV