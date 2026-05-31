Polícia Penal apreende maconha jogada por drone em presídio de Dourados

Uma tentativa de envio de drogas para o sistema prisional foi frustrada pela Polícia Penal na noite deste sábado (30), em Dourados. A ação ocorreu por volta das 23h38, quando servidores identificaram um drone sobrevoando a unidade penal e lançando malotes com entorpecentes.

Conforme a ocorrência, equipes da torre de vigilância e do setor de monitoramento avistaram um VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado), popularmente conhecido como drone, realizando a descida de pacotes suspeitos na região entre o Raio II, Ala B, e os fundos da cozinha do presídio.

Durante a ação, um dos malotes ficou enroscado na tela de proteção da unidade, enquanto o segundo caiu sobre o telhado da Ala B. Diante da situação, o corpo de segurança da unidade foi acionado e se deslocou imediatamente até o local, conseguindo recuperar os dois volumes antes que chegassem aos internos.

Ao abrir os malotes, os policiais penais encontraram dois tabletes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 940 gramas.

Segundo o registro, não foi possível identificar o responsável pela droga, nem quem operava o equipamento, já que o material foi lançado por meio do drone, que deixou o local e seguiu para destino ignorado antes de ser interceptado.

A droga foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para o registro da ocorrência e continuidade das investigações.

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