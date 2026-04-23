Bosque dos Ipês reúne adoção pet, Imposto de Renda e cinema no fim de semana

O Shopping Bosque dos Ipês reúne programação com adoção de pets, resolução do Imposto de Renda e novos filmes em cartaz no cinema neste fim de semana em Campo Grande.

No sábado (25), o destaque é a feira de adoção “Vida Animal”, das 16h às 20h, no 1º piso, com cães e gatos esperando um novo lar.

No mesmo dia, quem ainda não acertou as contas com o Leão pode buscar ajuda gratuita: das 10h às 14h, terá orientação para o Imposto de Renda 2026, com foco em pessoas de baixa renda e MEIs, incluindo declaração simplificada e regularização de CPF.

Pra quem prefere entretenimento, o cinema traz novidades. O filme “Michael” entra em cartaz com sessões a partir das 14h, e “O Diabo Veste Prada 2” ganha pré-estreia, com opções legendadas e dubladas à noite. A programação ainda inclui outros títulos em exibição.

Para a campanha de Dia das Mães até 17 de maio, quem gastar R$ 400 nas lojas participantes ganha número da sorte para concorrer a um Fiat Pulse 0 km, com chances em dobro de segunda a quinta.

O shopping fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, no bairro Novos Estados. Mais informações pelo telefone (67) 3004-5555 ou nas redes sociais @bosquedosipes.



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