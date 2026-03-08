Agenda do domingo tem feira, mÃºsica e costelÃ£o em Campo Grande

Quem quer aproveitar o domingo (8) em Campo Grande encontra opções que vão da gastronomia típica à feira cultural e evento voltado ao universo dos casamentos. A programação inclui o tradicional costelão preparado no fogo de chão, apresentações musicais em feira cultural e a Expo Noivas MS, que reúne fornecedores e atrações voltadas a quem está planejando subir ao altar. Confira:
DOMINGO (8)
Expo Noivas MS - Em seu terceiro dia, o evento é conhecido por divulgar fornecedores de diferentes segmentos, como vestidos de noiva, decoração, fotografia, filmagem, além de performances e apresentações.
Horário: 17h às 23h
Local: Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 (Bosque Expo)
Entrada: gratuita
Costelão no Fogo de Chão -O evento terá o tradicional costelão preparado no estilo campeiro, assado lentamente em fogo de lenha. Depois do almoço, o público acompanha fandango com o Grupo Surungo Bueno.
Horário: 12h às 13h30
Local: Avenida Prefeito Heráclito de Figueiredo (TG Farroupilha)
Entrada: a partir de R$60
Feira da Praça Bolívia - A tradicional feira celebra o Dia Internacional da Mulher com apresentações de Shandra Martins, Dayáh Silva, Wania Maria, Mirian Id Souza, Renato Pacheco e Banda Dona Zica.
Horário: 9h às 14h
Local: Praça Bolívia – Santa Fé
Entrada: gratuita