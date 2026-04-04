Menu
Menu Busca domingo, 05 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Fim de Semana

Feiras e festivais agitam Campo Grande neste sábado

A cidade recebe eventos com música, gastronomia e atrações para toda a família

04 abril 2026 - 09h12Da Redação
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

Feiras culturais, gastronomia e programação musical movimentam Campo Grande neste sábado (4), com opções para todos os públicos ao longo do dia. Entre os destaques estão eventos tradicionais, como a Feira Ziriguidum e a Feira do Coopharádio, além de atividades na Feira Central, que reúne atrações ligadas ao turismo de pesca e apresentações religiosas. Confira

SÁBADO (4)

Festival do Peixe e Festival Cristão - Programação na Feira Central começa com almoço e segue ao longo do dia com atrações culturais, gastronômicas e religiosas.

Hora: 12h
Local: Feira Central
Entrada: gratuita

Feira Ziriguidum - A tradicional feira chega à 32ª edição com música, artesanato e gastronomia na Praça do Preto Velho.

Hora: 16h
Local: Praça do Preto Velho
Entrada: gratuita

Feira do Coopharádio - Edição especial de Páscoa reúne música, gastronomia, artesanato, moda autoral, brechós e atividades para crianças.

Hora: 17h
Local: Rua Assunção, esquina com a Rua Spipe Calarge
Entrada: gratuita

Roda de conversa “Redes Sociais para Turismo de Pesca” - Debate aborda estratégias digitais voltadas ao turismo de pesca.

Hora: 18h30
Local: Feira Central
Entrada: gratuita

Bonde de Biker - Motoclubes participam de entrada especial com percurso até o Palco 4 da Feira Central.

Hora: 19h
Local: Feira Central
Entrada: gratuita

Bate-papo “Pescaria de Caiaque” - Luiz André, da Expedição MS, compartilha experiências sobre pesca em caiaque.

Hora: 19h10
Local: Feira Central
Entrada: gratuita

Semifinal do Festival de Música Cristã - Etapa decisiva reúne apresentações musicais no palco do evento.

Hora: 19h30
Local: Feira Central
Entrada: gratuita

Momento motivacional “Neurociência e Fé na Construção de uma Nova Identidade” - Palestra com Ingrid Ximenes aborda comportamento e espiritualidade.

Hora: 19h30
Local: Feira Central
Entrada: gratuita

Apresentação “Davi e Golias” - Encenação integra a programação cultural do festival.

Hora: 19h30
Local: Feira Central
Entrada: gratuita

Aula de culinária: jacaré assado - Chef Oscar Franco ensina preparo de prato típico.

Hora: 20h
Local: Feira Central
Entrada: gratuita

Coral Adore: musical “O Sacrifício do Rei de Amor” - Espetáculo musical integra programação religiosa do evento.

Hora: 20h
Local: Feira Central
Entrada: gratuita

Bate-papo “Mulheres na Pesca – As Tops da Pesca” - Discussão destaca a presença feminina no universo da pesca esportiva.

Hora: 20h10
Local: Feira Central
Entrada: gratuita
 

Reportar Erro
Arauco - Niver Inocencia Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Feira Borogodó
Fim de Semana
Domingo tem motoclube, feiras e festival cultural na Capital
A tecnologia permite que moradores descartem óleo de cozinha usado de forma segura e sustentável
Geral
Campo Grande ganha 1° plataforma que troca óleo de cozinha usado por produtos
Foto: Divulgação/Fefumems
Fim de Semana
Torneio de futebol de mesa reúne atletas de quatro estados em Campo Grande
Exposição internacional de dinossauros chega ao Shoppings Bosque dos Ipês
Fim de Semana
Domingo tem shows, exposições e espetáculos para aproveitar com a família em Campo Grande
Foto: Thais Monteiro
Fim de Semana
Feira Geek, Desapega CG e espetáculo Petúnia movimentam o sábado na Capital
Foto: Divulgação
Fim de Semana
Agenda do domingo tem feira, música e costelão em Campo Grande
Mystical Perversion
Fim de Semana
'Mystical Wedding': encontro de bandas independentes agitam o Buteco do Miau neste sábado
Banda Lagum
Fim de Semana
Lagum chega a Campo Grande com show da turnê "As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo"
Foto: Daniel Reino/ Comunicação Setesc
Fim de Semana
Festival de Verão com atividades como yoga, canoagem, fitdance ocorre em 8 de março
Foto: Divulgação
Fim de Semana
Bloquinho do Brincar anima Carnaval infantil no Pátio

Mais Lidas

Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Mulher toma dores de amiga e confusão termina com homem baleado no Alves Pereira
Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná
Brasil
Mega-Sena pode pagar R$ 10 milhões neste sábado (4)
Idoso mata a esposa e o neto antes de tirar a própria vida
Polícia
Idoso mata a esposa e o neto antes de tirar a própria vida
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado