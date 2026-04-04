Feiras e festivais agitam Campo Grande neste sábado

Feiras culturais, gastronomia e programação musical movimentam Campo Grande neste sábado (4), com opções para todos os públicos ao longo do dia. Entre os destaques estão eventos tradicionais, como a Feira Ziriguidum e a Feira do Coopharádio, além de atividades na Feira Central, que reúne atrações ligadas ao turismo de pesca e apresentações religiosas. Confira
SÁBADO (4)
Festival do Peixe e Festival Cristão - Programação na Feira Central começa com almoço e segue ao longo do dia com atrações culturais, gastronômicas e religiosas.
Hora: 12h
Local: Feira Central
Entrada: gratuita
Feira Ziriguidum - A tradicional feira chega à 32ª edição com música, artesanato e gastronomia na Praça do Preto Velho.
Hora: 16h
Local: Praça do Preto Velho
Entrada: gratuita
Feira do Coopharádio - Edição especial de Páscoa reúne música, gastronomia, artesanato, moda autoral, brechós e atividades para crianças.
Hora: 17h
Local: Rua Assunção, esquina com a Rua Spipe Calarge
Entrada: gratuita
Roda de conversa “Redes Sociais para Turismo de Pesca” - Debate aborda estratégias digitais voltadas ao turismo de pesca.
Hora: 18h30
Local: Feira Central
Entrada: gratuita
Bonde de Biker - Motoclubes participam de entrada especial com percurso até o Palco 4 da Feira Central.
Hora: 19h
Local: Feira Central
Entrada: gratuita
Bate-papo “Pescaria de Caiaque” - Luiz André, da Expedição MS, compartilha experiências sobre pesca em caiaque.
Hora: 19h10
Local: Feira Central
Entrada: gratuita
Semifinal do Festival de Música Cristã - Etapa decisiva reúne apresentações musicais no palco do evento.
Hora: 19h30
Local: Feira Central
Entrada: gratuita
Momento motivacional “Neurociência e Fé na Construção de uma Nova Identidade” - Palestra com Ingrid Ximenes aborda comportamento e espiritualidade.
Hora: 19h30
Local: Feira Central
Entrada: gratuita
Apresentação “Davi e Golias” - Encenação integra a programação cultural do festival.
Hora: 19h30
Local: Feira Central
Entrada: gratuita
Aula de culinária: jacaré assado - Chef Oscar Franco ensina preparo de prato típico.
Hora: 20h
Local: Feira Central
Entrada: gratuita
Coral Adore: musical “O Sacrifício do Rei de Amor” - Espetáculo musical integra programação religiosa do evento.
Hora: 20h
Local: Feira Central
Entrada: gratuita
Bate-papo “Mulheres na Pesca – As Tops da Pesca” - Discussão destaca a presença feminina no universo da pesca esportiva.
Hora: 20h10
Local: Feira Central
Entrada: gratuita