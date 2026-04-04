Feiras e festivais agitam Campo Grande neste sábado

Feiras culturais, gastronomia e programação musical movimentam Campo Grande neste sábado (4), com opções para todos os públicos ao longo do dia. Entre os destaques estão eventos tradicionais, como a Feira Ziriguidum e a Feira do Coopharádio, além de atividades na Feira Central, que reúne atrações ligadas ao turismo de pesca e apresentações religiosas. Confira

SÁBADO (4)

Festival do Peixe e Festival Cristão - Programação na Feira Central começa com almoço e segue ao longo do dia com atrações culturais, gastronômicas e religiosas.

Hora: 12h

Local: Feira Central

Entrada: gratuita

Feira Ziriguidum - A tradicional feira chega à 32ª edição com música, artesanato e gastronomia na Praça do Preto Velho.

Hora: 16h

Local: Praça do Preto Velho

Entrada: gratuita

Feira do Coopharádio - Edição especial de Páscoa reúne música, gastronomia, artesanato, moda autoral, brechós e atividades para crianças.

Hora: 17h

Local: Rua Assunção, esquina com a Rua Spipe Calarge

Entrada: gratuita

Roda de conversa “Redes Sociais para Turismo de Pesca” - Debate aborda estratégias digitais voltadas ao turismo de pesca.

Hora: 18h30

Local: Feira Central

Entrada: gratuita

Bonde de Biker - Motoclubes participam de entrada especial com percurso até o Palco 4 da Feira Central.

Hora: 19h

Local: Feira Central

Entrada: gratuita

Bate-papo “Pescaria de Caiaque” - Luiz André, da Expedição MS, compartilha experiências sobre pesca em caiaque.

Hora: 19h10

Local: Feira Central

Entrada: gratuita

Semifinal do Festival de Música Cristã - Etapa decisiva reúne apresentações musicais no palco do evento.

Hora: 19h30

Local: Feira Central

Entrada: gratuita

Momento motivacional “Neurociência e Fé na Construção de uma Nova Identidade” - Palestra com Ingrid Ximenes aborda comportamento e espiritualidade.

Hora: 19h30

Local: Feira Central

Entrada: gratuita

Apresentação “Davi e Golias” - Encenação integra a programação cultural do festival.

Hora: 19h30

Local: Feira Central

Entrada: gratuita

Aula de culinária: jacaré assado - Chef Oscar Franco ensina preparo de prato típico.

Hora: 20h

Local: Feira Central

Entrada: gratuita

Coral Adore: musical “O Sacrifício do Rei de Amor” - Espetáculo musical integra programação religiosa do evento.

Hora: 20h

Local: Feira Central

Entrada: gratuita

Bate-papo “Mulheres na Pesca – As Tops da Pesca” - Discussão destaca a presença feminina no universo da pesca esportiva.

Hora: 20h10

Local: Feira Central

Entrada: gratuita



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