De corridas a festivais, fim de semana tem programação em várias cidades de MS

O fim de semana em Mato Grosso do Sul terá uma agenda movimentada de eventos esportivos e atividades abertas ao público, com opções em diferentes cidades do estado. A programação organizada pela Fundesporte reúne desde competições tradicionais, como campeonatos de futebol e provas de corrida, até festivais, encontros e eventos recreativos.

As atividades acontecem principalmente entre sexta-feira (1º) e domingo (3), com ações que vão do esporte de alto rendimento ao lazer comunitário, distribuídas em municípios como Campo Grande, Dourados, Maracaju e Nova Andradina.

Sexta-feira (1º)

5º Festival Linguicito de Voleibol Adaptado — Maracaju

Local: Arena Maracaju

Endereço: Rua da Caixa, 116 – Vila Adrien

Horário: 7h



Festa dos Trabalhadores — Campo Grande

Local: Rádio Clube Campo

Endereço: Av. Toros Puxian, 477 – Vila Morumbi

Horário: 8h



Open Maracaju (1º e 2) — Maracaju

Local: Arena Maracaju

Endereço: Rua da Caixa, 116 – Vila Adrien



Festival de Dança Vale das Ruas (1º a 3) — Nova Andradina

Local: Ginásio de Esportes Irmão Bras Sinigaglia

Endereço: Av. Eurico Soares Andrade – Centro



Copa Pro Classic de Automobilismo (1º a 3) — Campo Grande

Local: Autódromo Internacional de Campo Grande

Endereço: BR-262, saída para Três Lagoas

Horário: 8h

Taboadão 2026 – Festa do Peão — Aparecida do Taboado de 30 de abril a 2 de maio

Atração: Munhoz e Mariano (1º)



15º Torneio de Pesca Esportiva — Três Lagoas

Atração: Lendas 67



26ª Cavalgada da Amizade — Pedro Gomes

Atração: Alma Serrana

Sábado (2)

Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Amador de Base — Campo Grande

Local: Centro Esportivo Nova Esperança

Endereço: Rua Alberto Albertini, 394-A – Jardim Los Angeles

Horário: 14h



Corrida do Trabalhador 2026 — Deodápolis

Local: Estádio Municipal Sebastião Rodrigues dos Santos

Endereço: Rua Brasília

Horário: 7h



Corrida do Trabalhador — Dourados

Local: Estádio Douradão (largada na Rua Coronel Ponciano)

Horário: concentração às 18h

Copa do Brasil (futsal) — Brazlândia (DF)





Domingo (3)

1ª Corrida Massa Rotary — Dourados

Local: Centro de Convenções

Endereço: Av. Guaicurus

Horário: 7h



Jogos Abertos da UFGD 2026 — Dourados

Local: UFGD

Durante o fim de semana

Copa Kart / Automobilismo — Campo Grande

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também