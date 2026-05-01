De corridas a festivais, fim de semana tem programação em várias cidades de MS

O fim de semana em Mato Grosso do Sul terá uma agenda movimentada de eventos esportivos e atividades abertas ao público, com opções em diferentes cidades do estado. A programação organizada pela Fundesporte reúne desde competições tradicionais, como campeonatos de futebol e provas de corrida, até festivais, encontros e eventos recreativos.
As atividades acontecem principalmente entre sexta-feira (1º) e domingo (3), com ações que vão do esporte de alto rendimento ao lazer comunitário, distribuídas em municípios como Campo Grande, Dourados, Maracaju e Nova Andradina.
Sexta-feira (1º)
5º Festival Linguicito de Voleibol Adaptado — Maracaju
Local: Arena Maracaju
Endereço: Rua da Caixa, 116 – Vila Adrien
Horário: 7h
Festa dos Trabalhadores — Campo Grande
Local: Rádio Clube Campo
Endereço: Av. Toros Puxian, 477 – Vila Morumbi
Horário: 8h
Open Maracaju (1º e 2) — Maracaju
Local: Arena Maracaju
Endereço: Rua da Caixa, 116 – Vila Adrien
Festival de Dança Vale das Ruas (1º a 3) — Nova Andradina
Local: Ginásio de Esportes Irmão Bras Sinigaglia
Endereço: Av. Eurico Soares Andrade – Centro
Copa Pro Classic de Automobilismo (1º a 3) — Campo Grande
Local: Autódromo Internacional de Campo Grande
Endereço: BR-262, saída para Três Lagoas
Horário: 8h
Taboadão 2026 – Festa do Peão — Aparecida do Taboado de 30 de abril a 2 de maio
Atração: Munhoz e Mariano (1º)
15º Torneio de Pesca Esportiva — Três Lagoas
Atração: Lendas 67
26ª Cavalgada da Amizade — Pedro Gomes
Atração: Alma Serrana
Sábado (2)
Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Amador de Base — Campo Grande
Local: Centro Esportivo Nova Esperança
Endereço: Rua Alberto Albertini, 394-A – Jardim Los Angeles
Horário: 14h
Corrida do Trabalhador 2026 — Deodápolis
Local: Estádio Municipal Sebastião Rodrigues dos Santos
Endereço: Rua Brasília
Horário: 7h
Corrida do Trabalhador — Dourados
Local: Estádio Douradão (largada na Rua Coronel Ponciano)
Horário: concentração às 18h
Copa do Brasil (futsal) — Brazlândia (DF)
Domingo (3)
1ª Corrida Massa Rotary — Dourados
Local: Centro de Convenções
Endereço: Av. Guaicurus
Horário: 7h
Jogos Abertos da UFGD 2026 — Dourados
Local: UFGD
Durante o fim de semana
Copa Kart / Automobilismo — Campo GrandeReportar Erro